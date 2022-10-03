كادينا سير: انتكاسة لـ جيرارد مورينو.. ولحاقه بالمونديال بات في خطر

الإثنين، 03 أكتوبر 2022 - 14:44

كتب : FilGoal

جيرارد مورينو - إسبانيا

يعيش جيرارد مورينيو مهاجم فياريال فترة صعبة، بعد تعرضه لانتكاسة جديدة في إصابته.

ويعاني جيرارد من إصابة في العضلة الخلفية أبعدته عن فياريال الفترة الماضية.

وكان منتظرًا أن يعود جيرارد لصفوف الغواصات الصفراء، لكنه سيبتعد لمزيدٍ من الوقت.

وأوضحت إذاعة "كادينا سير" الإسباانية أن جيرارد تعرّض لانتكاسة ستغيّبه عن الملاعب لمدة شهر إضافي.

وبالتالي بات حضور جيرارد مورينو في قائمة إسبانيا بكأس العالم محل شك.

وغاب جيرارد عن مباراتي إشبيلية وقادش في الجولتين السادسة والسابعة بالدوري الإسباني.

كما ابتعد عن صفوف منتخب إسبانيا خلال التوقف الدولي الماضي، أمر قد يتكرر في مونديال قطر.

المهاجم الكتالوني صاحب الـ 30 عامًا يمتلك 17 مباراة دولية، سجل خلالها 5 أهداف.

وساهم جيرارد في وصول إسبانيا إلى نصف نهائي يورو 2020 بصناعته هدفين خلال البطولة.

وترشح جيرارد لجائزة الكرة الذهبية العام الماضي بعد أن قاد فياريال للقب الدوري الأوروبي الأول في تاريخه.

ويواجه لويس إنريكي مارتينيز المدير الفني لمنتخب إسبانيا عدة مشاكل هجومية، إذ يعاني ميكيل أويارزابال جناح ريال سوسيداد من قطع في الرباط الصليبي.

كما يبتعد داني أولمو جناح لايبزج منذ عدة أسابيع، ولا يشارك أنسو فاتي باستمرار مع برشلونة بعد عودته من إصابة طويلة.

ويغيب فيران توريس وماركو أسينسيو عن التشكيل الأساسي لـ برشلونة وريال مدريد على التوالي.

ولجأ لويس إنريكي إلى ضم بورخا إجليسياس مهاجم ريال بيتيس في التوقف الدولي الماضي بجانب ألفارو موراتا هدّاف أتليتكو مدريد.

وتتواجد إسبانيا في مجموعة تضم ألمانيا واليابان وكوستاريكا بكأس العالم 2022.

جيرارد مورينو إسبانيا فياريال
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