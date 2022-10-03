مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول موقف النادي من العروض المقدمة إلى عبد الغني

ارتبط اسم محمد عبد الغني مدافع الزمالك بالرحيل عن النادي سواء كان ذلك على سبيل الإعارة أو البيع.

وأشارت تقارير صحفية إلى رغبة نادي بيراميدز في التعاقد مع محمد عبد الغني ضمن تدعيمات الصيف الجاري.

وكشف مصدر من الزمالك لـ FilGoal.com: "كانت هناك رغبة من أندية للتعاقد مع محمد عبد الغني".

وأضاف "يتمسك الزمالك باستمرار اللاعب في الفريق كونه أحد ركائز الفريق الرئيسية".

وشدد المصدر "جوسفالدو فيريرا أيضا يتمسك باستمرار اللاعب بسبب مشاركته في أكثر من مركز".

وأوضح "لعب عبد الغني مع فيريرا في مراكز الدفاع والظهير الأيمن وخط الوسط".

واختتم المصدر تصريحاته "لا توجد نية من الزمالك في الاستغناء عن خدمات عبد الغني".

وخاض عبد الغني الموسم الماضي 29 مباراة مع الزمالك في مختلف المسابقات.

وشارك عبد الغني في مركزي الدفاع والوسط ونجح في تسجيل هدفين في الدوري المصري.