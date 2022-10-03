فاركو يكشف حقيقة بيع محمود حمادة

كشف عاطف حنفي مدير الكرة بنادي فاركو، حقيقة العروض التي تصل إلى محمود حمادة لاعب وسط الفريق.

محمود حمادة النادي : فاركو فاركو

وقال حنفي في تصريحات عبر إذاعة أون سبورت: "محمود حمادة لاعب كبير ويقدم مستوى رائع معنا ومن بين القلائل أصحاب المستوى الثابت على مدار الموسم في الدوري".

وأضاف "بجانب ذلك، حمادة يمتلك خلق رائع خارج الملعب، ولا يثير أي مشاكل".

مدير الكرة أتم "لا أعتقد بأن الإدارة ستفكر في التخلي عنه أو أي لاعب آخر خلال الانتقالات بسبب وضع الفريق الحالي وإيقافنا عن القيد".

محمود حمادة انضم إلى صفوف منتخب مصر لأول مرة خلال المعسكر الأخير تحت قيادة روي فيتوريا.

وسجل حمادة (28 عاما) مشاركته الدولية الأولى أمام النيجر، قبل أن يصنع هدفا في مباراة ليبيريا.

من جهة أخرى، كشف حنفي عن عودة عمرو جمال وسيف تيري ثنائي هجوم الفريق للتدريبات بالكرة بعد الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

ويقضي فاركو حاليا عقوبة الحرمان من القيد لفترتي قيد بسبب التعاقد مع سيف تيري المهاجم السوداني وعقده مستمر مع المريخ.