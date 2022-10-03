اسكواش - مصر تفقد صدارة تصنيف الرجال.. ونوران جوهر تستمر على قمة السيدات

فقدت مصر صدارة التصنيف العالمي لرجال الاسكواش، بينما حافظت نوران جوهر لاعبة وادي دجلة على ترتيب السيدات.

وارتقى النيوزلاندي بول كول إلى قمة الترتيب العالمي الإسبوعي للرجال على حساب علي فرج.

ويأتي علي فرج لاعب وادي دجلة في المركز الثاني بينما يحل مصطفى عسل لاعب الأهلي ثالثا.

ويتواجد خمسة مصريين في قائمة أول عشرة لاعبين في التصنيف العالمي.

وحافظ الثلاثي طارق مؤمن ومازن هشام ومروان الشوربجي على مراكزهم السادس والثامن والتاسع على الترتيب.

أما في تصنيف السيدات فحافظت نوران جوهر على قمة الترتيب للإسبوع السابع والعشرين على التوالي.

وواصلت هانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة تقدمها في الترتيب بالمركز الثاني بينما نور الشربيني في المركز الثالث عالميا.

وحافظ الثنائي نور الطيب وروان العربي على المركزين السادس والثامن على الترتيب.

وكان علي فرج قد توج بلقب بطولة مصر الدولية للاسكواش والتي أقيمت أمام الأهرامات الإسبوع الماضي.

بينما في منافسات السيدات توجت هانيا الحمامي على حساب زميلتها نوران جوهر.

ويستعد أبطال مصر في اللعبة للمشاركة في منافسات أمريكا المفتوحة المقرر انطلاقها يوم 8 أكتوبر الجاري.