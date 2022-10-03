قرعة دوري أبطال أوروبا للسيدات – برشلونة مع بايرن.. وريال مدريد في مجموعة الموت

أسفرت قُرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا للسيدات، عن وقوع برشلونة الإسباني مع بايرن ميونيخ في نفس المجموعة.

ويتواجد الفريقان في نفس المجموعة في منافسات الرجال، أمر سيتكرر في منافسات السيدات أيضًا.

ويتواجد ريال مدريد الإسباني في مجموعة الموت رفقة باريس سان جيرمان الفرنسي وتشيلسي الإنجليزي.

أمّا أوليمبيك ليون الفرنسي سيد البطولة، فوقع مع أرسنال الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي.

🏆 𝐆𝐫𝐨𝐮𝐩 𝐬𝐭𝐚𝐠𝐞 𝐝𝐫𝐚𝐰: ✔️ Predict the four group winners ⤵️#UWCLdraw // #UWCL — UEFA Women’s Champions League (@UWCL) October 3, 2022

المجموعة الأولى:

تشيلسي الإنجليزي

باريس سان جيرمان الفرنسي

ريال مدريد الإسباني

فلازانيا شكودير الألباني

المجموعة الثانية:

فولفسبورج الألماني

سلافيا براغ التشيكي

سانت بولتن النمساوي

روما الإيطالي

المجموعة الثالثة:

أوليمبيك ليون الفرنسي

أرسنال الإنجليزي

يوفنتوس الإيطالي

زيوريخ السويسري

المجموعة الرابعة:

برشلونة الإسباني

بايرن ميونيخ الألماني

روزنجارد السويدي

بنفيكا البرتغالي

ويحمل ليون لقب البطولة بعد فوزه على برشلونة في نهائي الموسم الماضي.

ويمتلك ليون الرقم القياسي في التتويجات، إذ فاز باللقب 8 مرات، منها 6 في آخر 7 سنوات.

وينطلق دور المجموعات يوم 19 أكتوبر الجاري، وتقام المباراة النهائية يوم 3 أو 4 يونيو 2023 في ملعب فيليبس بمدينة أيندهوفن الهولندية.