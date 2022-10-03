أنشيلوتي يوضح.. هل يتوقف بنزيمة عن تسديد ركلات الجزاء وسبب عدم مشاركة هازارد

اعتبر كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد، أن فريقه افتقد للحظ أمام أوساسونا.

ريال مدريد فقد النقاط لأول مرة هذا الموسم واكتفى بالتعادل 1-1 أمام ضيفه أوساسونا مساء الأحد في الدوري الإسباني.

وصرّح أنشيلوتي بعد المباراة: "التغيير الوحيد الذي أجريناه على وسط الملعب كان بإقحام سيبايوس. كنا نحتاج إلى تسجيل ركلة الجزاء، كانت مباراة معقدة، تقدّمنا في الشوط الأول، ثم تلقينا هدف التعادل في بداية الشوط الثاني. وبعد تلقي الهدف لعبنا كما يتوجب علينا اللعب".

وعن مشاركة كريم بنزيمة في المباراة كاملةً رغم عودته من الإصابة: "لم يكن لدى بنزيمة مشكلة في لعب المباراة كاملة، لم يلعب منذ شهر وتوجب أن يكتسب نسق اللعب المثالي. قام بدوره وحصل على ركلة الجزاء من لعبة جميلة، لكنه أهدرها. العام الماضي أهدر مرتين أمام أوساسونا، إنه حادث ويمكن أن يحدث".

وعن مشاكل ريال مدريد الدفاعية وعدم خروجه بشباك نظيفة في الدوري: "أعتقد أننا تمتعنا بالصلابة في الخلف، إنه هدف من كرة طولية من وسط الملعب، كان هدفًا غريبًا. تحلينا بالتوازن وأبطلنا هجماتهم المرتدة".

وتابع: "يمكننا أن نتحسّن دفاعيًا، استقبلنا الهدف أثناء تمركزنا في الخلف، لم نكن محظوظين".

وأشار بشأن إصابة تيبو كورتوا التي غيّبته عن مباراة أوساسونا: "كورتوا يعاني من إصابة ويمكن أن يتعافى، إنها مشكلة في عصب النسا، سنرى حالته غدًا، ليست إصابة خطيرة، سنقيّم موقفه من مباراة الأربعاء".

ودعم أنشيلوتي قائده بنزيمة في مواصلة تنفيذ ركلات الجزاء: "بنزيمة أهدر ركلتين العام الماضي أمام أوساسونا، لكنه سجل ركلات الجزاء الأكثر أهمية أمام مانشستر سيتي. إنه أفضل من يسدد ركلات الجزاء لدينا وسيواصل التسديد".

وعن إخراج داني سيبايوس وأورليان تشواميني في وقتٍ مبكر من الشوط الثاني: "المباراة لم تكن جيدة، افتقدنا للحدة بالكرة ودونها، لم تكن مشكلة لاعبي الوسط ولكن غاب الضغط القوي. لعبنا أفضل في الشوط الثاني بعد تلقي الهدف، وأجرينا التغييرات لإقحام نفس كبير".

وشدد أنشيلوتي: "لا يجب أن نجعل التوقف الدولي عذرًا لنا. عدّلنا في تشكيلنا الأساسي لإشراك لاعبين تواجدوا معنا هنا ولم يذهبوا مع منتخباتهم. كنا قادرين على الفوز ولكن لم نتحل بالحظ الكافي لتسجيل ركلة الجزاء. هذا الفريق سيواصل العمل بشكل مميز".

وعن مستوى بنزيمة: "لم تكن أفضل مباراة لـ بنزيمة، هذا طبيعي. لقد تدرّب بقوة لكنه ربما ليس في أفضل لياقة له. احتاج العمل بقوة من أجل المباريات المقبلة".

وسُئل أنشيلوتي عن عودة ريال مدريد من استراحة بين الشوطين مسترخيًا: "استقبلنا هدفًا من عرضية من منتصف الملعب، كنا مسيطرين على المباراة وكنا نستحق الفوز".

وعن عدم استغلال النقص العددي لـ أوساسونا: "تبقى القليل من الوقت، ولكن لم تتواجد المساحات ولم نستطع التسجيل، كنا قادرين على حل ذلك من خلال ركلة الجزاء. انتهت سلسلة إيجابية للغاية، والآن سنعمل على بدء سلسلة أخرى".

وعرفت المباراة عدم قيام إدين هازارد بعمليات الإحماء، بل والدفع بـ ماريانو دياز في نهاية اللقاء على حسابه.

وبرر أنشيلوتي ذلك بظروف اللقاء: "احتجنا مهاجمًا صريحًا، ولهذا قررنا الدفع بـ ماريانو".

وأتم: "فريقي لا يكون سعيدًا عندما لا يفوز، لسنا سعيدين، بل نشعر بالحزن، ولهذا فاز ريال مدريد بالكثير العام الماضي. التعادل يجلب لنا الحزن وسنصدر رد فعل قريبًا".





























وفقد ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني، إذ تراجع للمركز الثاني بفارق الأهداف عن برشلونة مع امتلاك كليهما 19 نقطة.

وتقدّم ريال مدريد في الشوط الأول بهدف سجله فينيسيوس جونيور من عرضية طائشة، لكن أوساسونا تعادل مع بداية الشوط الثاني برأسية رائعة لـ كيكي جارسيا.

ويخوض ريال مدريد مباراته المقبلة أمام شاختار دونتسك الأوكراني في ملعب سانتياجو برنابيو مساء الأربعاء.