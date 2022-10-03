أسطورة ليفربول: سأكون حزينا للغاية إذا رحل فيرمينو.. أهداف صلاح وماني بسببه

الإثنين، 03 أكتوبر 2022 - 12:18

كتب : FilGoal

احتفال فريق ليفربول بهدف فيرمينو أمام برايتون

اعترف جون بارنز أحد أساطير ليفربول أنه سيكون حزينا للغاية إذا رحل روبرتو فيرمينو عن الفريق.

وينتهي تعاقد فيرمينو مع الريدز بنهاية الموسم الجاري ويمكنه التوقيع لأي ناد في يناير المقبل.

وقال بارنز في تصريحات نقلها موقع ليفربول إيكو: "فيرمينو هو مهاجمي المفضل من حيث ما يقدمه لفريقه".

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وشدد "إعجابي بفيرمينو ليس فقط بسبب تسجيل الأهداف ولكن معدل العمل داخل الملعب".

وأوضح أسطورة ليفربول "فيرمينو هو السبب في أن محمد صلاح وسادي ماني سجلا كل تلك الأهداف بسبب الطريقة التي يلعب بها".

وأضاف "إذا رحل فيرمينو عن الفريق سأكون حزينا جدا".

واختتم بارنز تصريحاته "من الواضح أن لدينا داروين نونيز والذي يلعب بشكل مختلف لكنني سأرغب دائما في الاحتفاظ بفيرمينو".

فيرمينو -31 عاما- سينتهي عقده في الصيف، وكان ليفربول قد جدد تعاقده وقتها مع صلاح وماني اللذان كان لهما عقود تنتهي في 2023 أيضا.

ورغم ذلك يتمتع فيرمينو ببداية جيدة للموسم الحالي وساهم في 8 أهداف خلال ست مشاركات مع الفريق في الدوري الإنجليزي حتى الآن.

ونجح فيرمينو في تسجيل خمسة أهداف وصناعة ثلاثة آخرين مع ليفربول في الدوري الإنجليزي.

ليفربول فيرمينو
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