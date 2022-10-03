حسن الشامي يكشف كواليس اعتزاله: ذهبت إلى طبيب نفسي

كشف حسن الشامي لاعب المقاولون العرب السابق كواليس قرار إعلان اعتزاله كرة القدم.

وأعلن الشامي اعتزاله كرة القدم نهائيا مع توليه منصب مدير شؤون اللاعبين بقطاع كرة القدم في المقاولون العرب.

وقال الشامي في تصريحات عبر قناة صدى البلد: "كنت في فرنسا وخبر استغناء المقاولون العرب عني وصل إلي وشوقي غريب تحدث معي وشرح وجهة نظره هو والإدارة أن النادي يود النزول بالأعمار السنية للاعبين وتحدثت معه لمدة نصف ساعة وأخبرته إنني مثل ابنه ويتبقى لي موسم واحد في النادي وأود أن أبقى حتى لو لن ألعب تكريما لي".

وتابع "شوقي غريب وعدني بمحاولة المساعدة والحديث مع إدارة المقاولون ولكن محمد عادل المشرف على الكرة تحدث معي وأخبرني بوجهة نظره وأخبرني التفاصيل ونصحني باتخاذ قرار الاعتزال والعمل في النادي بدلا من اتخاذ قرارات أخرى".

وأضاف "ذهبت إلى طبيب نفسي لأن طوال فترة تواجدي في فرنسا ولمدة أسبوع لم أكن أنام لمدة دقيقة لأنني لم أستوعب الأمر، كنت في حيرة ما بين فكرة رحيلي عن النادي والمكان الذي أحبه وبين أنني قادر على اللعب وأتلقى بعض العروض من أندية أخرى لذلك القرار كان صعبا".

وأتم "بمجرد عودتي إلى مصر بدأت في البحث عن دورات تدريبية وإدارة المقاولون تدعمني في ذلك الأمر لأنهم يرون في كادرا لمستقبل النادي ومحمد عادل تحدث معي وأخبرني أنه بعد وقت الطويل لا يريد ترك منصبه لشخص غير أمين على النادي لذلك يرى إنني سأكون شيء كبير في مستقبل النادي".

وارتدى صاحب الـ 39 عاما قميص المقاولون العرب منذ صيف 2017 حتى نهاية الموسم المنصرم.

حسن الشامي لعب لأندية سموحة ووادي دجلة والجونة والإنتاج الحربي والمقاولون العرب.

وخاض الشامي 252 مباراة مع الأندية المصرية في جميع السمابقات وسجل هدفا وحيدا وصنع 12 آخرين.