موسيماني يصل جدة لقيادة الأهلي: أشعر أنني في وطني

وصل بيتسو موسيماني إلى مدينة جدة لقيادة الأهلي السعودي بعد التعاقد معه في وقتٍ سابق.

وصرّح موسيماني على هامش وصوله في المطار: "أشكركم على استقبالي".

وتابع عبر صحيفة الرياضية السعودية: جئنا للقيام بالمهمة ونحن جاهزون".

مدربنا الجديد بيتسو موسيماني في جدة 🛬🎥#الأهلي pic.twitter.com/7MgQJdjFJg — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) October 3, 2022

وأشار: "رأيت الرسائل التي وصلتنا من جماهير النادي في مواقع التواصل ال اجتماعي".

وشدد: "نشعر أننا في وطننا وأن الجميع يرحب بنا".

وأتم: "رسالتي للجماهير أن يأتوا ويملأوا الملعب لأن في وجودهم سنكتسب قوة أكبر وسيمتلك الفريق الدافع للفوز".

🎥 الجنوب إفريقي موسيماني مدرب #الأهلي لـ«الرياضية»: جاهزون لقيادة #الأهلي وأطلب من الجماهير الحضور وملء الملعب لدعم الفريق ومنحه القوة تابعت الترحيب الجماهيري عبر وسائل التواصل الاجتماعي وشعرت بالحفاوة (من: @ahmadallogan) pic.twitter.com/YyZKuwQmWl — صحيفة الرياضية (@ariyadhiah) October 3, 2022

موسيماني (58 عامًا) يبدأ مغامرة آسيوية لأول مرة في مسيرته التدريبية.

ولم يرتبط المدرب الجنوب إفريقي بأي نادٍ منذ رحيله عن الأهلي المصري منذ عدة أشهر.

وهبط أهلي جدة إلى دوري الدرجة الثانية السعودي لأول مرة في تاريخه، ويسعى للعودة سريعًا.

ويحتل أهلي جدة المركز السابع في القسم الثاني بعد 5 جولات برصيد 8 نقاط، بفارق 4 نقاط عن الأخدود المتصدر.