موسيماني يصل جدة لقيادة الأهلي: أشعر أنني في وطني

الإثنين، 03 أكتوبر 2022 - 11:23

كتب : FilGoal

بيتسو موسيماني - أهلي جدة

وصل بيتسو موسيماني إلى مدينة جدة لقيادة الأهلي السعودي بعد التعاقد معه في وقتٍ سابق.

وصرّح موسيماني على هامش وصوله في المطار: "أشكركم على استقبالي".

وتابع عبر صحيفة الرياضية السعودية: جئنا للقيام بالمهمة ونحن جاهزون".

وأشار: "رأيت الرسائل التي وصلتنا من جماهير النادي في مواقع التواصل ال اجتماعي".

وشدد: "نشعر أننا في وطننا وأن الجميع يرحب بنا".

وأتم: "رسالتي للجماهير أن يأتوا ويملأوا الملعب لأن في وجودهم سنكتسب قوة أكبر وسيمتلك الفريق الدافع للفوز".

موسيماني (58 عامًا) يبدأ مغامرة آسيوية لأول مرة في مسيرته التدريبية.

ولم يرتبط المدرب الجنوب إفريقي بأي نادٍ منذ رحيله عن الأهلي المصري منذ عدة أشهر.

وهبط أهلي جدة إلى دوري الدرجة الثانية السعودي لأول مرة في تاريخه، ويسعى للعودة سريعًا.

ويحتل أهلي جدة المركز السابع في القسم الثاني بعد 5 جولات برصيد 8 نقاط، بفارق 4 نقاط عن الأخدود المتصدر.

أهلي جدة موسيماني بيتسو موسيماني
نرشح لكم
القصة الكاملة لأزمة الهلال ومازيمبي.. النادي السوداني خُدع وواجه فريقا آخر الاتحاد المنستيري: قلة الخبرة تعوقنا أمام الأهلي.. ونتمنى ألا يمر سيكازوي بأي أزمة صحية بيان رسمي من يوسف البلايلي لتوضيح أسباب رحيله عن بريست الفرنسي بقيادة مؤمن سليمان وصاحب إثارة الجدل.. الشرطة بطلا لكأس السوبر العراقي حجازي: طريقة لعبنا لم تتغير بعد طرد طارق حامد الأكثر استخلاصا للكرة.. ماذا قدم أحمد حجازي مع الاتحاد أمام النصر طرد طارق حامد ولاعب النصر.. قمة الدوري السعودي تنتهي دون أهداف بأمر تقنية الفيديو.. طرد طارق حامد في مباراة الاتحاد ضد النصر
أخر الأخبار
جوارديولا يوضح الفارق بين ميسي وهالاند 19 دقيقة | الدوري الإنجليزي
اسكواش - مصر تفقد صدارة تصنيف الرجال.. ونوران جوهر تستمر على قمة السيدات 22 دقيقة | رياضات أخرى
قرعة دوري أبطال أوروبا للسيدات – برشلونة مع بايرن.. وريال مدريد في مجموعة الموت 26 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
جالتييه يدافع عن نفسه: لم أجبر لاعبيني على الإفطار في رمضان 38 دقيقة | الكرة الأوروبية
مران الأهلي - تدريبات بدنية للاعبين.. والكشف عن موعد انتظام فخري 51 دقيقة | الكرة المصرية
شيرار يوجه رسالة لصلاح وزملائه: تحلوا بالمسؤولية 58 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الخطيب يتفق مع شركة الكرة بـ الأهلي على آلية العمل والملفات الجديدة ساعة | الكرة المصرية
أنشيلوتي يوضح.. هل يتوقف بنزيمة عن تسديد ركلات الجزاء وسبب عدم مشاركة هازارد ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي البطولة العربية - الزمالك (28) - (29) الترجي 2 "اتفقنا مع ناد آخر".. التعاون يكشف تفاصيل مثيرة بشأن انتقال مصطفى فتحي إلى بيراميدز 3 انتهت مباراة ودية - الأهلي (0) (0) طلائع الجيش.. التعادل السلبي يحكم اللقاء 4 تقرير: صلاح الجديد؟ إبراهيم عادل على رادار ليفربول