تنس - ميار شريف تتقدم 25 مركزا في التصنيف العالمي.. ونادال إلى المركز الثاني

الإثنين، 03 أكتوبر 2022 - 10:37

كتب : محمد سمير

ميار شريف

تقدمت ميار شريف بطلة التنس المصرية 25 مركزا في التصنيف العالمي لسيدات التنس.

ووصلت ميار شريف إلى المركز 49 عالميا بعد تتويجها بلقب بطولة بارما المفتوحة ذات الـ 250 نقطة.

وكان أفضل مركز حققته ميار شريف في مسيرتها هو الـ 44 عالميا وكان ذلك في يوليو الماضي.

أخبار متعلقة
تنس - ميار شريف إلى نصف نهائي بطولة بارما تنس - دجوكوفيتش يتمنى ليلة وداعية مؤثرة مثل فيدرير تنس - الصديق المنافس.. فيدرير يختتم مسيرته بجانب نادال في كأس ليفر تنس – أنس جابر تحافظ على المركز الثاني في التصنيف العالمي وتراجع ميار شريف

وتحافظ البولندية إيجا شفيونتيك على صدارة التصنيف العالمي بينما التونسية أنس جابر في المركز الثاني.

أما على مستوى الرجال فيحافظ كارلوس ألكاراز - 19 عاما - على صدارة التصنيف العالمي.

وتقدم رافائيل نادال مركزا ليصبح الثاني عالميا متفوقا على النرويجي كاسبر رود.

ولأول مرة في التاريخ يتواجد ثنائي إسباني في المركزين الأول والثاني في التصنيف العالمي.

وكانت ميار شريف قد حققت إنجازا مصريا تاريخيا بالتتويج بلقب بارما على حساب اليونانية ماريا ساكاري.

بطولة بارما هي إحدى بطولات "التشالنجر" في التنس والمقدر قيمة نقاطها بـ250 نقطة، مقابل 1000 نقطة للماسترز و2000 نقطة لبطولات جراند سلام الكبرى.

وبذلك حصدت ميار اللقب الرابع في مسيرتها على مستوى فردي السيدات، واللقب الثالث هذا العام بعد بطولتي ماربيلا في إسبانيا وكارلسروه في ألمانيا.

تنس ميار شريف نادال أنس جابر
نرشح لكم
اسكواش - مصر تفقد صدارة تصنيف الرجال.. ونوران جوهر تستمر على قمة السيدات اسكواش - ثلاثي مصري في نصف نهائي نيتسويت المفتوحة خبر في الجول - مهاب ياسر يبدأ البرنامج التأهيلي.. وموعد عودته للملاعب كرة سلة - أنس أسامة: أقدر نادي الزمالك ولا أقبل أن أكون سببا في الهجوم عليه كرة يد - الزمالك يهزم مولودية الجزائر في ثاني مبارياته ببطولة إفريقيا مباشر كرة يد بطولة إفريقيا - الزمالك (34)-(25) مولودية الجزائر ميار شريف: تجاوزت أصعب فترة لي مع التنس.. ولقب بطولة بارما مجرد بداية كرة يد - الأهلي يهزم وفاق عين توتة في ثاني مبارياته ببطولة إفريقيا
أخر الأخبار
بيان استنكار من وفاق سطيف لأعمال الشغل عقب مباراة شباب قسنطينة.. ومطالبة بتعويضات 32 دقيقة | الوطن العربي
منتخب مصر للشباب يستقر على إقامة معسكر مغلق في نوفمبر 37 دقيقة | منتخب مصر
الداخلية يضم لاعب الأهلي الشاب على سبيل الإعارة ساعة | الكرة المصرية
كلوب: فقدان الثقة؟ انظروا إلى ميسي ورونالدو.. ويعلق على وضعية نونيز ساعة | دوري أبطال أوروبا
مؤتمر إنزاجي: لوكاكو خارج مواجهة برشلونة.. وهذا موقف لاوتارو 2 ساعة | الكرة الأوروبية
كادينا سير: انتكاسة لـ جيرارد مورينو.. ولحاقه بالمونديال بات في خطر 2 ساعة | الكرة الأوروبية
مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول موقف النادي من العروض المقدمة إلى عبد الغني 2 ساعة | الكرة المصرية
فاركو يكشف حقيقة بيع محمود حمادة 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي البطولة العربية - الزمالك (28) - (29) الترجي 2 "اتفقنا مع ناد آخر".. التعاون يكشف تفاصيل مثيرة بشأن انتقال مصطفى فتحي إلى بيراميدز 3 انتهت مباراة ودية - الأهلي (0) (0) طلائع الجيش.. التعادل السلبي يحكم اللقاء 4 تقرير: صلاح الجديد؟ إبراهيم عادل على رادار ليفربول