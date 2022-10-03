تنس - ميار شريف تتقدم 25 مركزا في التصنيف العالمي.. ونادال إلى المركز الثاني

تقدمت ميار شريف بطلة التنس المصرية 25 مركزا في التصنيف العالمي لسيدات التنس.

ووصلت ميار شريف إلى المركز 49 عالميا بعد تتويجها بلقب بطولة بارما المفتوحة ذات الـ 250 نقطة.

وكان أفضل مركز حققته ميار شريف في مسيرتها هو الـ 44 عالميا وكان ذلك في يوليو الماضي.

وتحافظ البولندية إيجا شفيونتيك على صدارة التصنيف العالمي بينما التونسية أنس جابر في المركز الثاني.

أما على مستوى الرجال فيحافظ كارلوس ألكاراز - 19 عاما - على صدارة التصنيف العالمي.

وتقدم رافائيل نادال مركزا ليصبح الثاني عالميا متفوقا على النرويجي كاسبر رود.

ولأول مرة في التاريخ يتواجد ثنائي إسباني في المركزين الأول والثاني في التصنيف العالمي.

وكانت ميار شريف قد حققت إنجازا مصريا تاريخيا بالتتويج بلقب بارما على حساب اليونانية ماريا ساكاري.

بطولة بارما هي إحدى بطولات "التشالنجر" في التنس والمقدر قيمة نقاطها بـ250 نقطة، مقابل 1000 نقطة للماسترز و2000 نقطة لبطولات جراند سلام الكبرى.

وبذلك حصدت ميار اللقب الرابع في مسيرتها على مستوى فردي السيدات، واللقب الثالث هذا العام بعد بطولتي ماربيلا في إسبانيا وكارلسروه في ألمانيا.