بيراميدز يوضح حقيقة "اهتمام ليفربول" بـ إبراهيم عادل

كشف محمود فتح الله المدرب العام لنادي بيراميدز عن حقيقة الأقاويل المنتشرة عن اهتمام ليفربول الإنجليزي بـ إبراهيم عادل لاعب الفريق.

إبراهيم عادل النادي : بيراميدز بيراميدز

وقال فتح الله عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "إبراهيم عادل موهبة كبيرة جدا بالنسبة لنا وللكرة المصرية، والحديث عن اهتمام ليفربول به أمر جيد، ولكن لا يوجد أي شيء رسمي حدث في هذا الشأن".

وبسؤاله عن حقيقة اهتمام ناديه بـ محمود علاء مدافع الزمالك قال: "محمود علاء لاعب كبير واسم مهم في الدوري المصري ولكن لا أستطيع التعليق على هذا الأمر".

وأكمل "إريك تراوري لاعب كبير ومهم بالنسبة لنادي بيراميدز، ولكن الأيام الأخيرة في سوق الانتقالات تشهد الكثير من الأحداث والمتغيرات".

وأشار "هدف بيراميدز في الموسم الجديد هو تحقيق انطلاقة مميزة في الدوري المصري وبالتأكيد نريد الفوز باللقب مثل كل الفرق".

وأتم تصريحاته "يجب أن يكون المجهود مضاعف من الفريق بأكثر من 150% حتى نحقق لقب الدوري لأننا ننافس أندية عمرها أكثر من 100 سنة".

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