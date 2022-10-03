ليفاندوفسكي: هذا هو الفارق بين الدوري الإسباني والألماني

أجرى روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة مقابلة مع "كانال سبورتوفي" البولندية، تحدث خلالها عن الفارق بين الدوري الإسباني والألماني.

وقال ليفاندوفسكي: "نحن نتحسن في كل أسبوع، وفي كل مباراة يمكنك رؤية الفارق. كل شيء على الطريق الصحيح".

وأضاف "الموسم التحضيري تحت قيادة المدرب تشافي هيرنانديز كان قويا للغاية".

وأوضح "توقعت أن تكون الأمور أسهل، ولكنها كانت مشابهة وربما أصعب مما كنا نفعله في بايرن ميونيخ".

وعن المقارنة بين الدوري الإسباني ونظيره الألماني قال ليفاندوفسكي: "في إسبانيا يقدر الجماهير التفاصيل الفنية أكثر من ألمانيا".

وتابع "هنا يستمتعون بهذه الأمور، وأردت دائما اللعب في الدوري الإسباني والعيش في إسبانيا أيضا كان حلما لي، ليس فقط على المستوى الرياضي".

وواصل "حين أشعر بالغضب، أحول ذلك لأثر إيجابي يحفزني أكثر".

وأضاف "لا زلت أتعلم الإسبانية، والآن أفهم كثيرا ما يحدث في غرفة الملابس. هناك لاعبين أو 3 لا يفهمون الإنجليزية، ولكن الجهاز الفني يتحدثها وهذا يساعد".

وختاما عما كان ليفعله لو لم يلعب كرة القدم قال: "حلمي كان الغناء على المسرح أمام الجماهير".

وانضم ليفاندوفسكي -34 عاما- إلى صفوف برشلونة في بداية الموسم الحالي قادما من بايرن ميونيخ، ليسجل 9 أهداف في 7 مباريات بالدوري الإسباني منذ قدومه.