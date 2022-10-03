الاتحاد المنستيري: قلة الخبرة تعوقنا أمام الأهلي.. ونتمنى ألا يمر سيكازوي بأي أزمة صحية

تحدث طارق صيادي المتحدث الرسمي لنادي الاتحاد المنستيري عن استعدادات الفريق لمواجهة الأهلي في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال صيادي في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "كان لدينا مباراة تأجلت بسبب تأجيل الجولة الأولى للدوري التونسي".

وأضاف "لم نجد حلا سوى لعب مباراة ودية واتفقنا مع الترجي لأن تاريخه معروف ويضاهي الأهلي، وأقيمت المباراة في ظروف شبه رسمية بطاقم تحكيم دولي".

وأوضح "الجهاز الفني حاول إشراك أغلب اللاعبين، وتقدمنا في الدقيقة 60 ثم تعادل الترجي في الوقت بدل الضائع بركلة جزاء".

وواصل "ملعبنا يتسع لـ 12 ألف من الجماهير، وفي الدوري لا يحضر جمهور الفريق الضيف، ولكن في إفريقيا يتم التفاهم على عدد الحضور من الضيوف".

ويدير مباراة الذهاب طاقم تحكيم جزائري بقيادة لحلو بن إبراهيم، بينما يقود الزامبي جياني سيكازوي مباراة الإياب، ويشتهر بإدارة مباراة تونس ومالي في كأس الأمم الإفريقية الأخيرة وإنهائها قبل اكتمال الوقت الأصلي.

وعن طاقم حكام المباراتين قال صيادي: "بإذن الله سيكون الطاقم الجزائري على المستوى المطلوب، ولدينا سابقة تاريخية مع سيكازوي، نتمنى ألا يكون لديه أي عائق صحي هذه المرة وأن يكون عادلا لينال كل فريق حقه".

واختتم "العائق الوحيد أمام المنستيري قلة الخبرة في المشاركات الإفريقية، سنلعب بندية على حظوظنا وسنحاول استغلال المرحلة الانتقالية التي يمر بها الأهلي".

وتقام مباراة الذهاب يوم الأحد 9 أكتوبر.

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