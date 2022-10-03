رئيس هيئة استاد القاهرة يكشف موعد الانتهاء من صيانة الملعب
الإثنين، 03 أكتوبر 2022 - 00:04
كتب : FilGoal
كشف وليد عبد الوهاب رئيس هيئة استاد القاهرة عن الموعد الذي سيكون الملعب فيها جاهزا لاستضافة المباريات من جديد.
وقال وليد عبد الوهاب في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 2: "صيانة استاد القاهرة تتم بناء على توصية الخبير الأجنبي المسؤول عن الملعب".
وأضاف "نسعى لإتمام الصيانة الكاملة لاستاد القاهرة خلال 21 يوما".
وتابع "الملعب سيكون جاهزا لاستضافة المباريات قبل يوم 26 أكتوبر المقبل".
وواصل "وسنتمكن من استقبال مباراة المنتخب الأولمبي أمام إسواتيني".
واستكمل "البنية التحتية جيدة للغاية بخصوص الاستاد البنك الأهلي ووادي دجلة وزد، انضموا للزمالك في اللعب على استاد القاهرة".
وأتم "نستطيع استضافة 4 مباريات بشكل أسبوعي دون أي مشكلة".
نرشح لكم
الاتحاد المنستيري: قلة الخبرة تعوقنا أمام الأهلي.. ونتمنى ألا يمر سيكازوي بأي أزمة صحية إياد العسقلاني يوقع عقده الاحترافي الأول مع الإسماعيلي اجتماع بين الخطيب ولجنة التخطيط لمناقشة ترتيبات قطاع الكرة بدستة أهداف.. بيراميدز يفوز على رويال الإماراتي 12-1 وديا المجد يعلن تولي أبو العينين شحاتة مهمة تدريب الفريق مران الزمالك - فقرة للتسديد على المرمى وفيريرا يصحح الأخطاء فلامبو لـ في الجول: وافقنا على لعب مباراتي الزمالك في مصر قبل سفره.. الخطيب يجتمع مع كولر