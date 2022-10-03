رئيس هيئة استاد القاهرة يكشف موعد الانتهاء من صيانة الملعب

كشف وليد عبد الوهاب رئيس هيئة استاد القاهرة عن الموعد الذي سيكون الملعب فيها جاهزا لاستضافة المباريات من جديد.

وقال وليد عبد الوهاب في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 2: "صيانة استاد القاهرة تتم بناء على توصية الخبير الأجنبي المسؤول عن الملعب".

وأضاف "نسعى لإتمام الصيانة الكاملة لاستاد القاهرة خلال 21 يوما".

وتابع "الملعب سيكون جاهزا لاستضافة المباريات قبل يوم 26 أكتوبر المقبل".

وواصل "وسنتمكن من استقبال مباراة المنتخب الأولمبي أمام إسواتيني".

واستكمل "البنية التحتية جيدة للغاية بخصوص الاستاد البنك الأهلي ووادي دجلة وزد، انضموا للزمالك في اللعب على استاد القاهرة".

وأتم "نستطيع استضافة 4 مباريات بشكل أسبوعي دون أي مشكلة".