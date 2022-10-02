خبر في الجول - مهاب ياسر يبدأ البرنامج التأهيلي.. وموعد عودته للملاعب

الأحد، 02 أكتوبر 2022 - 23:34

كتب : إبراهيم رمضان

مهاب ياسر - كرة سلة

بدأ مهاب ياسر لاعب سلة الزمالك البرنامج التأهيلي الخاص به تمهيدا لعودته من الإصابة.

وأعلن اتحاد كرة السلة المصري إصابة مهاب ياسر في يونيو الماضي بقطع في الرباط الصليبي خلال مواجهة الأردن وديا.

وأجرى اللاعب العملية الجراحية بعدها بنجاح في 23 يونيو الماضي.

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وعلم FilGoal.com أن الزمالك يحضر أوراق اللاعب تمهيدا للسفر لاستكمال البرنامج التأهيلي له.

ويفاضل الزمالك بين قطر وألمانيا لسفر مهاب ياسر.

ومن المنتظر أن يعود اللاعب للملاعب في فبراير المقبل بحد أقصى.

الزمالك كرة سلة مهاب ياسر
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