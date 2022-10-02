خبر في الجول - مهاب ياسر يبدأ البرنامج التأهيلي.. وموعد عودته للملاعب
الأحد، 02 أكتوبر 2022 - 23:34
كتب : إبراهيم رمضان
بدأ مهاب ياسر لاعب سلة الزمالك البرنامج التأهيلي الخاص به تمهيدا لعودته من الإصابة.
وأعلن اتحاد كرة السلة المصري إصابة مهاب ياسر في يونيو الماضي بقطع في الرباط الصليبي خلال مواجهة الأردن وديا.
وأجرى اللاعب العملية الجراحية بعدها بنجاح في 23 يونيو الماضي.
تأكد إصابة مهاب ياسر بقطع في الرباط الصليبي.. واللاعب يخضع للجراحة الخميس 🚨 pic.twitter.com/EWT15VF0UA— Egyptian Basketball Federation (@EBBFED) June 22, 2022
وعلم FilGoal.com أن الزمالك يحضر أوراق اللاعب تمهيدا للسفر لاستكمال البرنامج التأهيلي له.
ويفاضل الزمالك بين قطر وألمانيا لسفر مهاب ياسر.
ومن المنتظر أن يعود اللاعب للملاعب في فبراير المقبل بحد أقصى.
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