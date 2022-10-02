بيان رسمي من يوسف البلايلي لتوضيح أسباب رحيله عن بريست الفرنسي

أصدر يوسف البلايلي لاعب منتخب الجزائر بيانا رسميا يوضح خلاله أسباب رحيله عن نادي بريست الفرنسي.

يوسف بلايلي النادي : لاعب حر الجزائر

وأعلن نادي بريست الفرنسي الذي يلعب في الدوري الممتاز الفرنسي فسخ تعاقد البلايلي بشكل رسمي قبل أيام.

وأوضح البلايلي في بيان رسمي نشره عبر الاتحاد الجزائري لكرة القدم أن رحيله عن النادي الفرنسي جاء في إطار طبيعي.

وأن بعض تصريحاته تم تحريفها من أجل تشويه صورته أمام فريقه السابق في قطر والجماهير القطرية والإعلام هناك.

ونفى البلايلي كل التصريحات التي جاءت على لسانه مؤخرا، مشددا على علاقته الجيدة مع الأندية التي لعب لها.

صاحب الـ30 عاما شارك مع بريست خلال 13 مباراة وسجل 3 أهدف وصنه هدفين.

بلايلي انضم لبريست في صفقة انتقال حرعقب فسخ تعاقده بالتراضي مع قطر القطري.

وكان نجم منتخب الجزائر قد فسخ تعاقده من طرف واحد مع نادي أهلي جدة السعودي بسبب مستحقاته المتأخرة ومازالت شكوى الطرفين منظورة أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".