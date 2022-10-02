بعد تبادل لعبة "فيفا".. يوفنتوس يعود لسكة الانتصارات بثلاثية أمام بولونيا

عاد يوفنتوس لسكة الانتصارات بثلاثة أهداف دون رد أمام بولونيا ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي.

ولم يحقق يوفي الانتصار في آخر ثلاث مباريات له في الدوري، بعد التعادل أمام ساليرنيتانا وفيورينتينا والهزيمة أمام مونزا.

وتبادل بونوتشي قائد يوفنتوس وسوريانو قائد بولونيا نسخة من لعبة فيفا 23 بشعاري الناديين قبل المواجهة بدلا من شعاري الفريقين، وهي المباراة الأولى بعد إصدار النسخة الجديدة من اللعبة بشكل رسمي.

فيليب كوستيتش سجل أول أهدافه مع يوفنتوس في الدقيقة 24 بعد توغل من فلاهوفيتش ثم تمريرة إلى الظهير الصربي الذي سدد يسارية قوية سكنت الشباك.

وفي الشوط الثاني عاد فلاهوفيتش مع الدقيقة 59 ليسجل الهدف الثاني برأسية على يسار الحارس بعد عرضية من وستون مكيني.

ونجح فلاهوفيتش في التسجيل أمام بولونيا للمباراة الرابعة على التوالي.

ثلاث دقائق بعد ذلك، وأنهى أركاديوش ميليك المباراة عمليا بالهدف الثالث بتسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء لم ينجح الحارس في التعامل معها.

الفوز رفع رصيد يوفنتوس للنقطة 13 في المركز السابع.

وتوقف رصيد بولونيا عند ست نقاط في المركز الـ17.

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