بقيادة مؤمن سليمان وصاحب إثارة الجدل.. الشرطة بطلا لكأس السوبر العراقي

توج فريق الشرطة بلقب كأس السوبر العراقي بعد الفوز على فريق الكرخ بهدف دون رد.

وأقيمت المباراة في ملعب المدينة الدولي بالعاصمة العراقية بغداد.

ونجح مؤمن سليمان المدير الفني للشرطة العراقي في قيادة فريقه لبطولة جديدة وهي كأس السوبر. وذلك بعدما فاز بلقب الدوري الموسم الماضي.

سجل هدف فوز الشرطة اللاعب عبد المجيد بوبكر في الدقيقة 43 من المباراة.

وشهدت المباراة مشاركة محمد داوود مهاجم فريق الشرطة الذي أثارت صوره جدلا واسعا في الأيام الماضية.

وانتشرت في الأيام القليلة السابقة صورة لـ محمد داوود لاعب منتخب العراق وأثارت جدلا كبيرا، بعدما ظهر فيها وكأنه تقدم في العمر.

رغم أن اللاعب لم يكمل عامه الـ23 حتى الآن.

ودافع نادي الشرطة عن لاعبه وخرج أيضا حسين الخرساني المدير الإعلامي للنادي للدفاع عن داوود وأكد أن اللاعب سيرد على الجميع في كأس السوبر.

ويعد هذا اللقب هو الثالث في مسيرة مؤمن سليمان التدريبية، بعدما فاز بالدوري مع الشرطة العراقي، وكأس مصر مع الزمالك في 2016.