حجازي: طريقة لعبنا لم تتغير بعد طرد طارق حامد

رفض أحمد حجازي مدافع اتحاد جدة إلقاء اللوم على النقص العددي بعد طرد طارق حامد لاعب وسط الفريق، في تعادل الفريق مع النصر بدون أهداف.

وقال حجازي في تصريحاته لشركة الرياضة السعودية: "مباراة صعبة. الفريقان يعرفان بعضهما البعض جيدا".

وأضاف "كانت مباراة متكافئة. استحوذ النصر وكنا نخطط اللعب على الهجمات المرتدة".

وأوضح حجازي "النصر فريق قوي يلعب في ملعبه، وكان من المهم أن نغلق الطريق في وجه مفاتيح لعبه".

وواصل "بعد الطرد لعبنا بنفس الطريقة. أعدنا إيجور للوراء بعد طرد طارق حامد".

واختتم "الطرد منحنا حافزا أكبر للحفاظ على سير المباراة كما نريده. لعبنا مباراة جيدة وكنا نتمنى الحصول على النقاط الثلاث بالتأكيد".

وتلقى طارق حامد البطاقة الحمراء المباشرة في الدقيقة 43 من المباراة بعد تدخل قوي على فيسينت أبو بكر ليعود الحكم لتقنية الفيديو ويطرد لاعب وسط الاتحاد.

وهذه هي البطاقة الحمراء العاشرة في مسيرة طارق حامد، والطرد المباشر الثاني.