الأكثر استخلاصا للكرة.. ماذا قدم أحمد حجازي مع الاتحاد أمام النصر
الأحد، 02 أكتوبر 2022 - 22:09
كتب : FilGoal
حافظ نادي الاتحاد على نظافة شباكه للمباراة الخامسة على التوالي في الدوري السعودي هذا الموسم.
أحمد حجازي
النادي : الاتحاد
ليصبح العميد النادي الوحيد الذي لم يستقبل أي هدف في الدوري.
وتواجد أحمد حجازي أساسيا مع الاتحاد أمام النصر في قمة مباريات الجولة الخامسة من الدوري السعودي والتي أقيمت على ملعب مرسول بارك.
ولم يستغل الاتحاد هزيمة الهلال الأولى في الدوري أمام التعاون بهدفين مقابل هدف واحد ليستمر العميد في المركز الثالث برصيد 11 نقطة.
نستعرض معا ما قدمه أحمد حجازي مع الاتحاد أمام النصر
الدقائق: 90
استخلاص الكرة: 7
منع التسديدات: 1
التمريرات: 30
التمريرات الصحيحة: 20 بدقة تمرير 67%
الكرات الطولية الصحيحة: 6
الفوز بالصراعات الهوائية: 1 من أصل 1
الفوز بالثنائيات: 1 من أصل 5
الأخطاء المرتكبة: 3
تحصل على بطاقة صفراء
نرشح لكم
حجازي: طريقة لعبنا لم تتغير بعد طرد طارق حامد طرد طارق حامد ولاعب النصر.. قمة الدوري السعودي تنتهي دون أهداف بأمر تقنية الفيديو.. طرد طارق حامد في مباراة الاتحاد ضد النصر انتهت الدوري السعودي - الاتحاد (0) - (0) النصر حجازي وطارق حامد أساسيان مع اتحاد جدة أمام النصر مصطفى محمد جاء متأخرا.. موناكو يضرب نانت برباعية انتهت في الدوري الفرنسي - موناكو (4) - (1) نانت مصطفى محمد احتياطي أمام موناكو