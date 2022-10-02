الأكثر استخلاصا للكرة.. ماذا قدم أحمد حجازي مع الاتحاد أمام النصر

حافظ نادي الاتحاد على نظافة شباكه للمباراة الخامسة على التوالي في الدوري السعودي هذا الموسم.

ليصبح العميد النادي الوحيد الذي لم يستقبل أي هدف في الدوري.

وتواجد أحمد حجازي أساسيا مع الاتحاد أمام النصر في قمة مباريات الجولة الخامسة من الدوري السعودي والتي أقيمت على ملعب مرسول بارك.

ولم يستغل الاتحاد هزيمة الهلال الأولى في الدوري أمام التعاون بهدفين مقابل هدف واحد ليستمر العميد في المركز الثالث برصيد 11 نقطة.

نستعرض معا ما قدمه أحمد حجازي مع الاتحاد أمام النصر

الدقائق: 90

استخلاص الكرة: 7

منع التسديدات: 1

التمريرات: 30

التمريرات الصحيحة: 20 بدقة تمرير 67%

الكرات الطولية الصحيحة: 6

الفوز بالصراعات الهوائية: 1 من أصل 1

الفوز بالثنائيات: 1 من أصل 5

الأخطاء المرتكبة: 3

تحصل على بطاقة صفراء