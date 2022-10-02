اجتماع بين الخطيب ولجنة التخطيط لمناقشة ترتيبات قطاع الكرة

الأحد، 02 أكتوبر 2022 - 22:09

كتب : حسام نور الدين

محمود الخطيب - رئيس النادي الأهلي

عقد محمود الخطيب رئيس الأهلي والمشرف على الكرة في النادي جلسة مطولة مع لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح وعضوية زكريا ناصف.

وفي حضور حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي.

وجاء الاجتماع من أجل مناقشة كافة الأمور الفنية والإدارية لقطاع كرة القدم وتوفير الاحتياجات الخاصة بالقطاع قبل انطلاق الموسم الجديد.

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كذلك لمتابعة سير العمل في قطاع الناشئين والأكاديميات الخاصة بالنادي وفروعها المختلفة.

جاء ذلك بعد اجتماع الخطيب مع مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، وذلك قبل سفر رئيس النادي إلى الخارج في رحلة علاجية.

ومن المقرر أن يسافر الأهلي إلى تونس يوم الخميس لمواجهة الاتحاد المنستيري في ذهاب دور الـ 32 بمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وتقام مباراة الذهاب في تونس في التاسع من شهر أكتوبر المقبل.

وكان الأهلي خاض ثلاث وديات أمام بتروجت وأسوان وطلائع الجيش استعدادا للموسم الجديد.

وفاز الأهلي على بتروجت بخمسة أهداف لهدف، وعلى أسوان بهدفين لهدف.

فيما تعادل مع طلائع الجيش سلبيا بدون أهداف.

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