طرد طارق حامد ولاعب النصر.. قمة الدوري السعودي تنتهي دون أهداف

الأحد، 02 أكتوبر 2022 - 21:59

كتب : FilGoal

أحمد حجازي - الاتحاد أمام النصر

انتهت قمة الجولة الخامسة في الدوري السعودي بالتعادل دون أهداف بين الاتحاد والنصر.

جماهير النصر أشعلت أجواء المباراة قبل بدايتها بالألعاب النارية لمؤازرة فريقها في مرسول بارك.

وتلقى طارق حامد البطاقة الحمراء المباشرة في الدقيقة 43 من المباراة بعد تدخل قوي على فيسينت أبو بكر ليعود الحكم لتقنية الفيديو ويطرد لاعب وسط الاتحاد.

وهذه هي البطاقة الحمراء العاشرة في مسيرة طارق حامد، والطرد المباشر الثاني.

وفي الشوط الثاني، تلقى عبد المجيد الصليهم لاعب النصر البطاقة الحمراء أيضا بعد تدخل قوي على عوض الناشري.

الاتحاد حافظ على نظافة شباكه للمباراة الخامسة على التوالي في الدوري، ليكون الفريق الوحيد الذي لم يستقبل أي هدف حتى الآن.

ولم يستغل الاتحاد هزيمة الهلال الأولى في الدوري أمام التعاون بهدفين مقابل هدف واحد ليستمر العميد في المركز الثالث برصيد 11 نقطة.

وارتفع رصيد النصر للنقطة العاشرة في المركز الخامس.

وواصل الشباب تصدره لجدول الدوري بعد الفوز على الفيحاء بهدفين مقابل هدف واحد.

الاتحاد النصر الدوري السعودي
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