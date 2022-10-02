كرة سلة - أنس أسامة: أقدر نادي الزمالك ولا أقبل أن أكون سببا في الهجوم عليه

الأحد، 02 أكتوبر 2022 - 21:35

كتب : هاني العوضي

أنس أسامة - سلة الاتحاد السكندري

وجه أنس أسامة لاعب فريق الاتحاد السكندري لكرة السلة رسالة إلى الجمهور عبر صفحته الشخصية يدعوه فيها إلى عدم التعصب.

وكتب أنس أسامة: "أثناء استقبالي أمس من قبل جماهير نادي الاتحاد السكندري الكبيرة فوجئت بهجوم من قبلة من الشباب المندفع لجماهير نادي الاتحاد ضد نادي الزمالك مما أساء لمبادئ الروح الرياضية والقيم الإنسانية وهذا ما أرفضه تماما وأيضا رفضه مجلس إدارة نادي الاتحاد في بيان رسمي".

وأضاف "أقدر نادي الزمالك وجمهوره وأقدر تاريخ النادي وأعتز بفترتي معه ومع جمهوره ولا أقبل أن أكون سببا في الهجوم عليه".

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وأكمل "ما حدث أمس يزيد من التعصب والاحتقان بين جماهير مصر العظيمة بمختلف انتماءاتها وهو ما يجب أن نرفضه جميعا".

وواصل "كلنا نمارس الرياضة لخدمة المنتخبات الوطنية لبلدنا والتنافس الشريف بين أنديتنا هو الهدف من ممارسة الرياضة فلا داعي أبدا للخروج عن الروح الجميلة بيننا".

وأتم تصريحاته "كل التقدير والاحترام لجميع الأندية المصرية وجماهيرها بمختلف ألوانها".

الزمالك الاتحاد السكندري أنس أسامة
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