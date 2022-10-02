كرة يد - الزمالك يهزم مولودية الجزائر في ثاني مبارياته ببطولة إفريقيا

الأحد، 02 أكتوبر 2022 - 21:26

كتب : FilGoal

الزمالك - سبورتنج - كرة يد

حقق فريق الزمالك لكرة اليد للرجال الفوز الثاني له في بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة اليد المقامة في تونس على مولودية الجزائر.

ويعد الفوز هو الثاني للزمالك في البطولة بعدما فاز أمس السبت، على فريق ريد ستار الإيفواري بنتيجة 40-17.

وأنهى الزمالك الشوط الأول من المباراة متقدما بنتيجة 17-11.

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ويقع الزمالك في المجموعة الأولى للبطولة بجانب كل من ريد ستار الإيفواري ومولودية الجزائر وفاب الكاميروني والإفريقي التونسي.

ويلعب الزمالك غدا الإثنين ضد فاب الكاميروني في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

وتستضيف تونس النسخة 43 من مسابقة دوري أبطال إفريقيا بمشاركة 10 أندية تم تقسيمهم على مجموعتين، وتقام بطولة دوري أبطال إفريقيا في تونس خلال الفترة من 30 سبتمبر إلى 9 أكتوبر المقبل.

الزمالك كرة يد بطولة إفريقيا لكرة اليد
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