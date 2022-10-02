انتهت في الدوري الإسباني - ريال مدريد (1) - (1) أوساسونا

الأحد، 02 أكتوبر 2022 - 20:58

كتب : FilGoal

رودريجو يحتفل بهدفه مع ريال مدريد في الدربي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ريال مدريد وأوساسونا ضمن منافسات الأسبوع السابع للدوري الإسباني.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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ق 80 جووووووول من بنزيمة سريعا.. ولكن الهدف يلغى بداعي التسلل.. تقنية الفيديو تؤكد قرار الإلغاء

ق 79 اوووووووووه بنزيمة يهدر ركلة الجزاء في العارضة

ق 78 الحكم يحتسب ركلة الجزاء ويطرد دافيد جارسيا مدافع أوساسونا

ق 76 كريم بنزيمة يطالب بركلة جزاء بعد تعرضه لدفعة.. الحكم يوقف اللعب لمراجعة تقنية الفيديو

ق 74 ماركو أسينسيو وإيدر ميليتاو بدلا من توني كروس وفيرلان ميندي

ق 53 فيديريكو فالفيردي وإدواردو كامافينجا بدلا من أوريليان تشواميني وداني سيبايوس

ق 51 جوووووول التعادل من عرضية يسرقها كيكي جارسيا بالرأس أمام روديجير.. 1-1

نهاية الشوط الأول

ق 42 جوووووووول فينيسيوس جونيور يسجل الأول بكرة من خارج المنطقة تغافل حارس المرمى

ق 39 خطيرة من كريم بنزيمة بلمسة واحدة رائعة ولكن فوق العارضة

ق 34 تسديدة خطيرة من عبد الصمد الزلزولي تمر بجوار قائم الريال

ق 23 استئناف اللعب

ق 20 وفقا لقناة الدوري الإسباني تعرض أحد المشجعين لوعكة

بداية المباراة

ريال مدريد الدوري الإسباني أوساسونا
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