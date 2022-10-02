انتهت في الدوري الإسباني - ريال مدريد (1) - (1) أوساسونا
الأحد، 02 أكتوبر 2022 - 20:58
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ريال مدريد وأوساسونا ضمن منافسات الأسبوع السابع للدوري الإسباني.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا
----
ق 80 جووووووول من بنزيمة سريعا.. ولكن الهدف يلغى بداعي التسلل.. تقنية الفيديو تؤكد قرار الإلغاء
ق 79 اوووووووووه بنزيمة يهدر ركلة الجزاء في العارضة
ق 78 الحكم يحتسب ركلة الجزاء ويطرد دافيد جارسيا مدافع أوساسونا
ق 76 كريم بنزيمة يطالب بركلة جزاء بعد تعرضه لدفعة.. الحكم يوقف اللعب لمراجعة تقنية الفيديو
ق 74 ماركو أسينسيو وإيدر ميليتاو بدلا من توني كروس وفيرلان ميندي
ق 53 فيديريكو فالفيردي وإدواردو كامافينجا بدلا من أوريليان تشواميني وداني سيبايوس
ق 51 جوووووول التعادل من عرضية يسرقها كيكي جارسيا بالرأس أمام روديجير.. 1-1
نهاية الشوط الأول
ق 42 جوووووووول فينيسيوس جونيور يسجل الأول بكرة من خارج المنطقة تغافل حارس المرمى
ق 39 خطيرة من كريم بنزيمة بلمسة واحدة رائعة ولكن فوق العارضة
ق 34 تسديدة خطيرة من عبد الصمد الزلزولي تمر بجوار قائم الريال
ق 23 استئناف اللعب
ق 20 وفقا لقناة الدوري الإسباني تعرض أحد المشجعين لوعكة
بداية المباراة