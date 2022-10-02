بأمر تقنية الفيديو.. طرد طارق حامد في مباراة الاتحاد ضد النصر

تلقى طارق حامد لاعب وسط اتحاد جدة السعودي بطاقة حمراء في مباراة فريقه ضد النصر.

وتقام المباراة ضمن منافسات الأسبوع الخامس من الدوري السعودي للمحترفين.

وجاء القرار إثر تدخل قوي من طارق حامد ضد الكاميروني فينسنت أبو بكر مهاجم النصر.

وبعد مراجعة تقنية الفيديو، أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه حامد، في الدقيقة 43.

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بعد العودة لتقنية الـVAR.. حكم المباراة يشهر البطاقة الحمراء على لاعب #الاتحاد طارق حامد 🟥#النصر_الاتحاد⁩#SSC pic.twitter.com/JfhAJvCvTb — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 2, 2022

وهذه هي البطاقة الحمراء العاشرة في مسيرة طارق حامد، والطرد المباشر الثاني.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي.

وانتقل طارق حامد إلى صفوف اتحاد جدة ليزامل مواطنه المدافع أحمد حجازي، بعد نهاية عقده مع الزمالك.

ويملك اتحاد جدة 10 نقاط من 4 مباريات في المركز الرابع، فيما يحتل النصر المركز السادس بـ 9 نقاط من 4 مباريات أيضا.

وتختتم هذه المباراة منافسات الجولة الخامسة، إلى جانب مباراة الفتح وأبها الجارية في التوقيت ذاته.