بأمر تقنية الفيديو.. طرد طارق حامد في مباراة الاتحاد ضد النصر

الأحد، 02 أكتوبر 2022 - 20:51

كتب : FilGoal

طارق حامد وحجازي

تلقى طارق حامد لاعب وسط اتحاد جدة السعودي بطاقة حمراء في مباراة فريقه ضد النصر.

وتقام المباراة ضمن منافسات الأسبوع الخامس من الدوري السعودي للمحترفين.

وجاء القرار إثر تدخل قوي من طارق حامد ضد الكاميروني فينسنت أبو بكر مهاجم النصر.

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وبعد مراجعة تقنية الفيديو، أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه حامد، في الدقيقة 43.

وهذه هي البطاقة الحمراء العاشرة في مسيرة طارق حامد، والطرد المباشر الثاني.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي.

وانتقل طارق حامد إلى صفوف اتحاد جدة ليزامل مواطنه المدافع أحمد حجازي، بعد نهاية عقده مع الزمالك.

ويملك اتحاد جدة 10 نقاط من 4 مباريات في المركز الرابع، فيما يحتل النصر المركز السادس بـ 9 نقاط من 4 مباريات أيضا.

وتختتم هذه المباراة منافسات الجولة الخامسة، إلى جانب مباراة الفتح وأبها الجارية في التوقيت ذاته.

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