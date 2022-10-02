بدستة أهداف.. بيراميدز يفوز على رويال الإماراتي 12-1 وديا

الأحد، 02 أكتوبر 2022 - 20:34

كتب : FilGoal

بيراميدز - محمد حمدي

أنهى بيراميدز معسكر الإعداد للموسم الجديد المقام في الإمارات بمواجهة فريق رويال في مباراة ودية انتهت لصالح الفريق المصري بنتيجة 12-1.

مصطفى فتحي

النادي : بيراميدز

بيراميدز

وسجل مصطفى فتحي الوافد الجديد لنادي بيراميدز 3 أهداف "هاتريك" خلال المباراة.

كما سجل المهاجم التونسي فخر الدين بن يوسف هدفين.

أخبار متعلقة
"اتفقنا مع ناد آخر".. التعاون يكشف تفاصيل مثيرة بشأن انتقال مصطفى فتحي إلى بيراميدز مصطفى فتحي ينضم لمعسكر بيراميدز في دبي الداخلية يتمم صفقتيه الـ 13 و14.. لاعب بيراميدز وأجنبي جديد

وأكمل باقي الأهداف كل من محمود وادي ورمضان صبحي ووليد الكرتي ومحمد الشيبي ودودو الجباس وإسلام عيسى ومحمود صابر.

وأقيمت المباراة على ملعب سيفنز ستاديوم بمدينة دبي.

وكان بيراميدز حقق الفوز في مباراة ودية سابقة على نادي جولف يونايتد بثلاثية دون رد.

ويستعد بيراميدز لمواجهة هلال الساحل السوداني في دور الـ32 لبطولة الكونفدرالية الإفريقية يوم 8 أكتوبر الجاري.

بيراميدز الدوري المصري مصطفى فتحي
نرشح لكم
اجتماع بين الخطيب ولجنة التخطيط لمناقشة ترتيبات قطاع الكرة المجد يعلن تولي أبو العينين شحاتة مهمة تدريب الفريق مران الزمالك - فقرة للتسديد على المرمى وفيريرا يصحح الأخطاء فلامبو لـ في الجول: وافقنا على لعب مباراتي الزمالك في مصر قبل سفره.. الخطيب يجتمع مع كولر الصاعدون والهابطون في 62 نسخة من دوري الدرجة الثانية الاتحاد السكندري: العلاقة الوثيقة بين زعيم الثغر والزمالك ستظل قائمة دائما جزائري للذهاب وصاحب أزمة تونس في الإياب.. تعرف على حكام مباراتي الأهلي والمنستيري
أخر الأخبار
بعد تبادل لعبة "فيفا".. يوفنتوس يعود لسكة الانتصارات بثلاثية أمام بولونيا 2 دقيقة | الكرة الأوروبية
بقيادة مؤمن سليمان وصاحب إثارة الجدل.. الشرطة بطلا لكأس السوبر العراقي 9 دقيقة | الوطن العربي
الاتحاد المنستيري يستعد لمواجهة الأهلي بالتعادل مع الترجي 15 دقيقة | الكرة الإفريقية
حجازي: طريقة لعبنا لم تتغير بعد طرد طارق حامد 18 دقيقة | الوطن العربي
الأكثر استخلاصا للكرة.. ماذا قدم أحمد حجازي مع الاتحاد أمام النصر 41 دقيقة | المحترفون
اجتماع بين الخطيب ولجنة التخطيط لمناقشة ترتيبات قطاع الكرة 41 دقيقة | الكرة المصرية
طرد طارق حامد ولاعب النصر.. قمة الدوري السعودي تنتهي دون أهداف 50 دقيقة | الوطن العربي
برونو: الخسارة بسداسية لا يجب أن تحبطنا ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي البطولة العربية - الزمالك (28) - (29) الترجي 2 "اتفقنا مع ناد آخر".. التعاون يكشف تفاصيل مثيرة بشأن انتقال مصطفى فتحي إلى بيراميدز 3 انتهت مباراة ودية - الأهلي (0) (0) طلائع الجيش.. التعادل السلبي يحكم اللقاء 4 تقرير: صلاح الجديد؟ إبراهيم عادل على رادار ليفربول