بدستة أهداف.. بيراميدز يفوز على رويال الإماراتي 12-1 وديا
الأحد، 02 أكتوبر 2022 - 20:34
كتب : FilGoal
أنهى بيراميدز معسكر الإعداد للموسم الجديد المقام في الإمارات بمواجهة فريق رويال في مباراة ودية انتهت لصالح الفريق المصري بنتيجة 12-1.
مصطفى فتحي
النادي : بيراميدز
وسجل مصطفى فتحي الوافد الجديد لنادي بيراميدز 3 أهداف "هاتريك" خلال المباراة.
كما سجل المهاجم التونسي فخر الدين بن يوسف هدفين.
وأكمل باقي الأهداف كل من محمود وادي ورمضان صبحي ووليد الكرتي ومحمد الشيبي ودودو الجباس وإسلام عيسى ومحمود صابر.
وأقيمت المباراة على ملعب سيفنز ستاديوم بمدينة دبي.
وكان بيراميدز حقق الفوز في مباراة ودية سابقة على نادي جولف يونايتد بثلاثية دون رد.
ويستعد بيراميدز لمواجهة هلال الساحل السوداني في دور الـ32 لبطولة الكونفدرالية الإفريقية يوم 8 أكتوبر الجاري.
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