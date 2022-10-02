المجد يعلن تولي أبو العينين شحاتة مهمة تدريب الفريق

الأحد، 02 أكتوبر 2022 - 20:27

كتب : رضا السنباطي

أبو العينين شحاتة

اتفق نادي المجد مع أبو العينين شحاتة على تولي القيادة الفنية للفريق الأول خلفا لشريف الخشاب.

وحسم إسلام الصياد رئيس النادي الاتفاق مع المدرب الجديد.

ويقود أبو العينين شحاتة تدريبات المجد غدا الاثنين استعدادا لبداية منافسات دوري الدرجة الثانية.

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ويفتتح المجد مبارياته بمواجهة اتحاد نبروه 12 أكتوبر الجاري.

ووافق مجلس إدارة نادي المجد السكندري في وقت سابق اليوم على قبول استقالة شريف الخشاب المدير الفني للفريق.

وكان قد تم تعيين الخشاب لقيادة فريق المجد في الصيف الحالي.

واعتذر الخشاب عن عدم الاستمرار مع فريق المجد السكندري الذي يلعب ضمن مجموعة بحري في الدرجة الثانية.

ويدرس مجلس إدارة النادي السكندري تعيين مدير فني بصورة عاجلة قبل انطلاق الموسم الجديد.

وقرر المجلس أن يكون في حالة انعقاد دائم لحين الاستقرار على اسم المدير الفني الجديد.

ويلعب نادي المجد مباراته الافتتاحية في مجموعة بحري أمام فريق نبروه.

وكان المجد قد تعادل سلبيا أمام الاتحاد السكندري في مباراة ودية استعدادا للموسم الجديد.

وتولى شحاتة تدريب غزل شبين والواسطى وبيراميدز وتليفونات بني سويف وألعاب دمنهور ودمياط وسوهاج ومركز شباب كوم حمادة والفيوم والنجوم والرجاء وجمهورية شبين وأخيرا المنيا خلال الموسم الماضي.

المجد السكندري دوري الدرجة الثانية
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