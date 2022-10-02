مران الزمالك - فقرة للتسديد على المرمى وفيريرا يصحح الأخطاء

الأحد، 02 أكتوبر 2022 - 20:05

كتب : إبراهيم رمضان

عبد الله جمعة - مران الزمالك

عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية للأبيض اليوم الأحد على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

وحرص فيريرا على تحفيز اللاعبين قبل انطلاق المران وأكد على أهمية المنافسات المقبلة للفريق، بداية من مواجهة بطل بوروندي في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وعقد فيريرا جلسة مطولة مع إمام عاشور قبل انطلاق المران، لمتابعة البرنامج التأهيلي الذي ينفذه اللاعب بعد شعوره بإجهاد عضلي.

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وخاض عبد الله جمعة وإمام عاشور تدريبات تأهيلية وعلاجية في صالة الجيمانزيوم.

وركز الجهاز الفني للزمالك خلال التدريبات على تخصيص فقرة للتسديد على المرمى من مناطق مختلفة في الملعب وشارك بها جميع اللاعبين.

وأوقف فيريرا المدير الفني للزمالك التدريبات أكثر من مرة لمنح سيف الدين الجزيري وإبراهيما نداي ومحمد أشرف ومحمد عبد الشافي بعض التعليمات الفنية.

ويستعد الزمالك لمباراة فلامبو البوروندي المقبلة في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، المقرر لها يوم 9 أكتوبر الجاري .

الزمالك الدوري المصري فيريرا
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