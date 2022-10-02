ميار شريف: تجاوزت أصعب فترة لي مع التنس.. ولقب بطولة بارما مجرد بداية

الأحد، 02 أكتوبر 2022 - 19:45

كتب : FilGoal

ميار شريف

عبرت لاعبة التنس المصرية ميار شريف عن سعادتها بالفوز بلقب بطولة بارما المفتوحة.

وتوجت ميار شريف بلقب بطولة إيميليا رومانا للتنس في بارما بعد التغلب على اليونانية ماريا ساكاري.

وكتبت ميار شريف عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "هذا اللقب نتيجة مجهود استمر لعدة شهور".

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وأضافت "منذ عودتي من الإصابة وأنا أحاول استعادة ثقتي في الملعب، وكانت أصعب فتراتي مع التنس وانتهت بأحد أكبر إنجازاتي في الملاعب".

وأكملت "كنت أعرف أن التركيز سيساعدني في تحقيق نتيجة جيدة، ولكني متأكدة أنني لم أكن لأصل لهذا الإنجاز دون دعم فريقي التدريبي وعائلتي وتشجيع الجمهور".

وأتمت "هذا اللقب مهم جدا بالنسبة لي وأهديه لكم، وهذه مجرد البداية".

تنس ميار شريف
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