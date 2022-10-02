انتهت الدوري السعودي - الاتحاد (0) - (0) النصر

الأحد، 02 أكتوبر 2022 - 19:42

كتب : FilGoal

حجازي وطارق حامد وحمد الله

يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة الاتحاد والنصر في قمة مباريات الجولة الخامسة من الدوري السعودي.

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ق59: بطاقة حمراء على عبد المجيد الصليهم لاعب النصر بعد تدخل قوي على عوض الناشري

ق55: تاليسكا يهدر فرصة هدف مؤكدة للنصر بعد رأسية جاءت بجوار القائم

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق43: بطاقة حمراء على طارق حامد بعد العودة لتقنية الفيديو إثر تدخل قوي على فيسينت أبو بكر

ق28: عودة أوسبينا

ق 25: إصابة أوسبينا حارس النصر

الدقيقة 15: التعادل السلبي مستمر وسط محاولات من الفريقين دون خطورة

يغيب عن الاتحاد الثنائي هيلدر كوستا ورومارينيو بسبب الإصابة بجانب أحمد شراحيلي.

بداية المباراة .. طارق حامد وأحمد حجازي في التشكيل الأساسي للاتحاد

جماهير النصر تشعل الأجواء في المدرجات قبل انطلاق اللقاء

اتحاد جدة النصر الدوري السعودي طارق حامد أحمد حجازي
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