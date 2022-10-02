تشواميني: 80 مليون للتعاقد معي؟ لست أنا من يضع الأرقام في المكاتب.. ولست بوجبا الجديد

تحدث الفرنسي أوريليان تشواميني لاعب وسط ريال مدريد عن الرقم الذي دفع للتعاقد معه وعن مقارنته بمواطنه بول بوجبا لاعب وسط يوفنتوس.

وقال تشواميني في لقائه مع "تيليفوت": "بوجبا الجديد؟ لست كذلك. أنا أوريليان تشواميني، وأريد كتابة قصتي الخاصة".

وأضاف "بوجبا لاعب تابعته كثيرا حين كنت صغيرا ولا زلت أتابعه. نحن نلعب في نفس المركز، ولكن يوجد بوجبا واحد فقط".

وأوضح "أحاول المساهمة مع منتخب فرنسا، وإذا عاد نجولو كانتي وبوجبا، سيكون الخيار في يد المدرب، وأنا أبذل أفضل ما لديّ للمشاركة بصفة أساسية".

وتابع تشواميني "أفكر في كأس العالم كل يوم، وأحاول الفوز بالنقاط مع ريال مدريد ثم سننتظر القائمة النهائية".

وواصل "تطلعت كثيرا لنجولو (كانتي)، وكذلك لباتريك فييرا. لقد لاحظت بعض الأشياء من كل لاعبي الوسط في الماضي والحاضر، لأرى مميزاتهم وأحاول جمع ذخيرتي كلاعب".

وعما إذا كان قد تردد في اختياره لوجهة انتقاله من موناكو، بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان قال: "لم أتردد. باريس سان جيرمان فريق كبير ولكني كنت قد قررت اللعب مع ريال مدريد بالفعل".

وأخيرا عن سعر انتقاله اختتم "لا يهم السعر. في هذا النادي الضغط حاضر دائما، وأحاول أن أكون على قدر التوقعات دائما. لم أكن أنا من حدد ثمن انتقالي في المكتب، ولذلك سواء كان 40 أو 60 أو 80 مليون يورو، في النهاية حين تصل إلى ريال مدريد وتلعب كأساسي يجب أن تؤدي بشكل جيد".

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني مؤقتا برصيد 18 نقطة، حيث حقق 6 انتصارات في أول 6 مباريات له، ويلعب الليلة ضد أوساسونا، وإذا فاز سيسترد الصدارة على حساب برشلونة الذي جمع 19 نقطة من 7 مباريات.