كرة يد - الأهلي يهزم وفاق عين توتة في ثاني مبارياته ببطولة إفريقيا

الأحد، 02 أكتوبر 2022 - 19:29

كتب : FilGoal

الأهلي لكرة اليد في مواجهة وفاق عين توتة الجزائري

واصل فريق الأهلي لكرة اليد للرجال انتصاراته في بطولة دوري أبطال إفريقيا وفاز على وفاق عين توتة الجزائري بنتيجة 36-17.

ويعد الفوز هو الثاني للأهلي في مباراته الثانية بالبطولة بعدما انتصر أمس السبت على فلاورز البينيني بنتيجة 40-11.

وأنهى الأهلي الشوط الأول من المباراة متقدما بنتيجة 20-8 على الفريق الجزائري.

أخبار متعلقة
كرة يد - الزمالك يفتتح بطولة إفريقيا بفوز كبير على ريد ستار كرة يد – الأهلي يفتتح بطولة إفريقيا بفوز كبير على فلاورز البنيني كرة يد - جدول مباريات الأهلي والزمالك في بطولة إفريقيا

وتستضيف تونس النسخة 43 من مسابقة دوري أبطال إفريقيا بمشاركة 10 أندية تم تقسيمهم على مجموعتين، وتقام بطولة دوري أبطال إفريقيا في تونس خلال الفترة من 30 سبتمبر إلى 9 أكتوبر المقبل.

ويقع الأهلي في المجموعة الثانية بجانب كل من وفاق عين توتة الجزائري وفلاورز وجي إس كيه الكونغولي والترجي التونسي.

ويلعب الأهلي في المباراة المقبلة ضد جي إس كيه الكونغولي في تمام السادسة من مساء غدا الإثنين.

الأهلي كرة يد وفاق عين توتة بطولة إفريقيا لكرة اليد
نرشح لكم
كرة يد - الزمالك يهزم مولودية الجزائر في ثاني مبارياته ببطولة إفريقيا مباشر كرة يد بطولة إفريقيا - الزمالك (34)-(25) مولودية الجزائر انتهت كرة يد بطولة إفريقيا - الأهلي (36)-(17) وفاق عين توتة كرة يد - الزمالك يفتتح بطولة إفريقيا بفوز كبير على ريد ستار انتهت كرة يد بطولة إفريقيا - الأهلي (40)-(11) فلاورز.. الزمالك (40)-(17) ريد ستار كرة يد - جدول مباريات الأهلي والزمالك في بطولة إفريقيا الخليج لـ في الجول: الأهلي يمتلك الأفضلية بين العرب بالمونديال.. ونلقب أحمد الأحمر بـ صلاح اليد كرة يد - الأهلي بجوار بنفيكا في كأس العالم للأندية "سوبر جلوب"
أخر الأخبار
كرة يد - الزمالك يهزم مولودية الجزائر في ثاني مبارياته ببطولة إفريقيا 3 دقيقة | كرة يد
مباشر الدوري الإسباني - ريال مدريد (0) - (0) أوساسونا.. استئناف اللعب 30 دقيقة | الدوري الإسباني
بأمر تقنية الفيديو.. طرد طارق حامد في مباراة الاتحاد ضد النصر 38 دقيقة | الوطن العربي
فينجر: أرسنال سيكون أقرب منافسي سيتي على لقب الدوري الإنجليزي 50 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بدستة أهداف.. بيراميدز يفوز على رويال الإماراتي 12-1 وديا 55 دقيقة | الكرة المصرية
المجد يعلن تولي أبو العينين شحاتة مهمة تدريب الفريق ساعة | الكرة المصرية
مران الزمالك - فقرة للتسديد على المرمى وفيريرا يصحح الأخطاء ساعة | الكرة المصرية
مباشر كرة يد بطولة إفريقيا - الزمالك (34)-(25) مولودية الجزائر ساعة | كرة يد
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي البطولة العربية - الزمالك (28) - (29) الترجي 2 "اتفقنا مع ناد آخر".. التعاون يكشف تفاصيل مثيرة بشأن انتقال مصطفى فتحي إلى بيراميدز 3 انتهت مباراة ودية - الأهلي (0) (0) طلائع الجيش.. التعادل السلبي يحكم اللقاء 4 تقرير: صلاح الجديد؟ إبراهيم عادل على رادار ليفربول