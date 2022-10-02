كرة يد - الأهلي يهزم وفاق عين توتة في ثاني مبارياته ببطولة إفريقيا
الأحد، 02 أكتوبر 2022 - 19:29
كتب : FilGoal
واصل فريق الأهلي لكرة اليد للرجال انتصاراته في بطولة دوري أبطال إفريقيا وفاز على وفاق عين توتة الجزائري بنتيجة 36-17.
ويعد الفوز هو الثاني للأهلي في مباراته الثانية بالبطولة بعدما انتصر أمس السبت على فلاورز البينيني بنتيجة 40-11.
وأنهى الأهلي الشوط الأول من المباراة متقدما بنتيجة 20-8 على الفريق الجزائري.
وتستضيف تونس النسخة 43 من مسابقة دوري أبطال إفريقيا بمشاركة 10 أندية تم تقسيمهم على مجموعتين، وتقام بطولة دوري أبطال إفريقيا في تونس خلال الفترة من 30 سبتمبر إلى 9 أكتوبر المقبل.
ويقع الأهلي في المجموعة الثانية بجانب كل من وفاق عين توتة الجزائري وفلاورز وجي إس كيه الكونغولي والترجي التونسي.
ويلعب الأهلي في المباراة المقبلة ضد جي إس كيه الكونغولي في تمام السادسة من مساء غدا الإثنين.
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