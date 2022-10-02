تيباس يرد على بيريز: بياناتك جُمعت في حانة.. ولست مطالبا بحمايتنا

الأحد، 02 أكتوبر 2022 - 19:19

كتب : FilGoal

خافيير تيباس

شن خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني هجوما على فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، إثر تصريحات الأخير عن دوري السوبر الأوروبي ومستقبل كرة القدم.

وكتب تيباس عبر تويتر: "فلورنتينو بيريز قال: ريال مدريد مسؤول عن حماية كرة القدم أمام مئات الملايين من الجماهير".

وأضاف "إنه يخلط بين البرتقال والتفاح بمقارنة ثقافات مختلفة ورياضات مختلفة مع كرة القدم".

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واختتم "لقد جمع بياناته وأجرى تحليله للسوق في حانة. لا تحمِنا يا بيريز".

ماذا حدث؟

عاد فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد للترويج لمسابقة دوري السوبر الأوروبي، خلال الجمعية العمومية للنادي، حيث قال:

"من أجل حل مشكلة، يجب الاعتراف بوجودها، وعندها يمكن البحث عن حلول. رياضتنا باتت مريضة، إنها تفقد الريادة العالمية، الأجيال الجديدة تهتم بأمور ترفيهية أخرى مثل المنصات الإلكترونية وألعاب البلاي ستيشن. إنهم يطلبون منتجًا بجودة عالية لا تستطيع كرة القدم توفيره، لأن المنافسات الحالية لا تجذب الاهتمام حتى المراحل النهائية. ومع كامل الاحترام للدوريات المحلية، فإن المسابقات القارية يجب أن توفر مواجهات قوية على مدار العام تسمح باجتذاب الشبان".

وأوضح: "نادال ودجوكوفيتش تواجها 59 مرة. هل ذلك ممل؟ في المقابل، ريال مدريد وليفربول تقابلها 9 مرات في 67 سنة، فما المنطق من منع المشجعين من مشاهدة هذه المباريات؟ لو طُبقَت قواعد كرة القدم على الرياضات الأخرى، لشاهدنا 3 مباريات فقط بين نادال وفيدرير طوال تلك الأعوام الماضية".

وأشار: "الاتحاد الأوروبي يزيد المباريات بين المنتخبات، وهذا سيزيد من تدهور كرة القدم الأوروبية. وفقًا لـ فوربس، فـ ريال مدريد يحل في المركز 13 على مستوى القيمة التسويقية عالميًا، قبلها كنا في المركز الخامس، وهناك 3 أندية كرة قدم فقط في تلك القائمة. بالتأكيد في الولايات المتحدة يفعلون الأمور بالصورة الصحيحة، ونحن في القارة العجوز نفعلها بشكل خاطئ".

وتساءل: "كيف يمكن أن تحتفل رابطة الدوري الإسباني بنجاح بيع منتجها مثل 4 سنوات سابقة بالأخذ في الاعتبار الزيادة الرهيبة في الأسعار؟ الاشتراكات في القنوات انخفض بنسبة 40%، والحل هو زيادة الأسعار على المشتركين المتبقيين؟".

وأكد: "أرباح الحقوق في دوري كرة القدم الأمريكية، حيث تلعب الأندية 8 مباريات فقط في ملعبها، تجاوز أرباح دوري أبطال أوروبا. كرة القدم تخسر المعركة".

وشدد: "كرة القدم تحتاج إلى إدارة احترافية وحديثة وشفافة، يجب تقديم محتوى ذي جودة كفيل بإعادة الشغف. يجب أن نوقف انحدار كرة القدم، ولهذا قررنا إطلاق دوري السوبر الأوروبي".

وكان مشروع دوري السوبر قد تم الإعلان عنه من جانب 12 ناديا، هم ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد من إسبانيا، ويوفنتوس وميلان وإنتر ميلان من إيطاليا، والسداسي الإنجليزي أرسنال وتشيلسي وليفربول ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتوتنام هوتسبر.

لاحقا انسحب 9 أندية تباعا، ليبقى ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس فقط، حتى وإن لم يحدث أي حراك حقيقي منذ توقف الأزمة بتعطل المشروع مؤقتا.

يذكر أن ريال مدريد توج بطلا لدوري أبطال أوروبا 2022 بالفوز على ليفربول بهدف دون رد في النهائي.

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