تشكيل ريال مدريد - عودة بنزيمة أمام أوساسونا.. وغياب كورتوا

عاد كريم بنزيمة لقيادة هجوم ريال مدريد في مواجهة أوساسونا بالدوري الإسباني.

كريم بنزيمة النادي : ريال مدريد ريال مدريد

ويلعب ريال مدريد ضد أوساسونا في الجولة السابعة من الدوري الإسباني، في المباراة التي تقام بملعب سنتياجو برنابيو.

وغاب كريم بنزيمة عن ريال مدريد منذ بداية شهر سبتمبر الماضي بسبب الإصابة التي تعرض لها في الركبة خلال مواجهة سيلتيك الاسكتلندي في دوري أبطال أوروبا.

بينما يغيب حارس المرمى تيبو كورتوا عن ريال مدريد بسبب الإصابة.

وجاءت تشكيل ريال مدريد كالآتي:

المرمى: أندريا لونين

الدفاع: داني كارفاخال – دافيد ألابا – أنطونيو روديجير – فيرلاند ميندي

الوسط: توني كروس – تشواميني – داني سيبايوس

الهجوم: فينيسيوس جونيور – كريم بنزيمة – رودريجو

ويأتي ريال مدريد في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 18 نقطة بشكل مؤقت. بينما يأتي أوساسونا في المركز السابع برصيد 12 نقطة.