الضحية الثالثة في إيطاليا.. إقالة مدرب سامبدوريا

أعلن نادي سامبدوريا إقالة ماركو جيامباولو المدير الفني للفريق من منصبه بسبب تراجع النتائج.

جاء ذلك بعد خسارة سامبدوريا أمام مونزا بثلاثية دون رد في الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي.

ووجه نادي سامبدوريا الشكر لمدربه السابق على الفترة التي قضاها مع الفريق وعلى الجدية والاحترافية التي أظهرها خلال فترة عمله في النادي.

ويعد جيامباولو هو ثالث مدرب يرحل عن منصبه في الدوري الإيطالي للموسم الحالي 2022-2023.

وذلك بعد سينيسا ميهايلوفيتش مدرب بولونيا وجيوفاني ستروبا مدرب مونزا.

وقاد جيامباولو سامبدوريا في 8 مباريات هذا الموسم خسر 6 وتعادل مرتين.

ويحتل فريق سامبدوريا المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد نقطتين.