حجازي وطارق حامد أساسيان مع اتحاد جدة أمام النصر

الأحد، 02 أكتوبر 2022 - 19:04

كتب : FilGoal

حجازي وطارق حامد

بدأ الثنائي أحمد حجازي وطارق حامد في التشكيل الأساسي لاتحاد جدة أمام النصر في قمة الجولة الخامسة من الدوري السعودي على ملعب مرسول بارك.

ويغيب عن الاتحاد الثنائي هيلدر كوستا ورومارينيو بسبب الإصابة بجانب أحمد شراحيلي.

ويشارك الثنائي في التشكيل الأساسي للاتحاد للمباراة الخامسة على التوالي دون أن يغيب عن أي دقيقة منذ بداية الموسم.

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وتواجد المصري الثالث نور الدين البحار على مقاعد البدلاء.

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وجاء تشكيل الاتحاد كالتالي:

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي

خط الدفاع: عمر هوساوي - أحمد حجازي - أحمد بامسعود

خط الوسط: برونو هنريكي - عوض الناشري - طارق حامد - حمدان الشمراني

خط الهجوم: إيجور كورنادو - عبد الرزاق حمد الله - عبد الرحمن العبود

ويتواجد الاتحاد في المركز الثالث للدوري برصيد عشر نقاط، بينما يحتل النصر المركز الخامس بتسع نقاط.

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