مصطفى محمد جاء متأخرا.. موناكو يضرب نانت برباعية

سحق موناكو ضيفه نانت بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الأسبوع التاسع من الدوري الفرنسي.

شهدت المباراة تواجد مصطفى محمد مهاجم نانت على مقاعد البدلاء، حيث شارك في الدقيقة 65 ضمن 3 تبديلات أجراهم فريقه، والنتيجة تشير لتأخر فريقه برباعية بيضاء.

تقدم موناكو سريعا في الدقيقة الثانية بهدف بريل إمبولو، ثم أضاف وسام بن يدر الهدف الثاني في الدقيقة السادسة.

وفي الدقيقة 28 واصل بن يدر التسجيل بهدفه الثاني وهدف فريقه الثالث.

وأجرى نانت تبديله الأول في الدقيقة 30 بنزول سيباستيان كورشيا بدلا من جان شارك كاستيليتو.

ومع بداية الشوط الثاني حل كيفن فولاند بدلا من بريل إمبولو في صفوف موناكو.

وفي الدقيقة 60 أكمل بن يدر الهاتريك وسجل هدف فريقه الرابع من ركلة جزاء.

وفي الدقيقة 65 أتى مصطفى محمد رفقة لودوفيك بلاس ولوهان دوسيه بدلا من موسيس سيمون وإيجناتيوس جاناجو وموسى سيسوكو.

فيما حل مالانج سار وجييرمو ماريبان وتاكومي مينامينو بدلا من بينوا بادياشيل وفاندرسون وألكساندر جولوفين على الجان الآخر، وتلاهم إليوت ماتازو بدلا من يوسف فوفانا في الدقيقة 70.

وفي الدقيقة 80 أتى هدف نانت الوحيد بالنيران الصديقة، حيث أسكن كايو هنريك العرضية في مرمى فريقه عن طريق الخطأ.

وبدأ مصطفى محمد 4 من أصل 9 مباريات في الدوري الفرنسي هذا الموسم، ودخل بديلًا في الـ 5 مواجهات المتبقية.

وسجل مصطفى محمد هدفين وصنع مثلهما في الدوري، بالإضافة إلى هدف في شباك أولمبياكوس بالدوري الأوروبي.

وفاز مصطفى محمد مؤخرًا بجائزة لاعب الشهر في نانت بعد أدائه المتميز مع الفريق الكناري.

وسجل مصطفى محمد هدفًا في انتصار مصر بثلاثية دون رد أمام النيجر الأسبوع الماضي.

وغادر مصطفى محمد معسكر منتخب مصر مبكرًا ولم يتواجد أمام ليبيريا في المباراة الودية الثانية.

بذلك يحتل نانت المركز السادس عشر برصيد 7 نقاط، فيما رفع موناكو رصيده إلى 17 نقطة في المركز الخامس.