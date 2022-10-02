انتهت كرة يد بطولة إفريقيا - الأهلي (36)-(17) وفاق عين توتة
الأحد، 02 أكتوبر 2022 - 18:25
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد وفاق عين توتة الجزائري في الجولة الثانية لمجموعات دوري أبطال إفريقيا لكرة اليد للرجال في البطولة التي تقام في تونس.
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نهاية المباراة بفوز الأهلي 36-17
ق 27: تقدم الأهلي 35-16
ق 23: تقدم الأهلي 33-13
ق 10: تقدم الأهلي 26-9
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي 20-8
ق 29: تقدم الأهلي 19-7
ق 26: تقدم الأهلي 17-7
ق 23: تقدم الأهلي 15-7
ق 20: تقدم الأهلي 12-5
ق 10: تقدم الأهلي 9-3
ق 5: تقدم الأهلي 4-1
انطلاق المباراة
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