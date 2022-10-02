انتهت كرة يد بطولة إفريقيا - الأهلي (36)-(17) وفاق عين توتة

الأحد، 02 أكتوبر 2022 - 18:25

كتب : FilGoal

فريق الأهلي لكرة اليد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد وفاق عين توتة الجزائري في الجولة الثانية لمجموعات دوري أبطال إفريقيا لكرة اليد للرجال في البطولة التي تقام في تونس.

****************

نهاية المباراة بفوز الأهلي 36-17

أخبار متعلقة
كرة يد - الزمالك يفتتح بطولة إفريقيا بفوز كبير على ريد ستار كرة يد – الأهلي يفتتح بطولة إفريقيا بفوز كبير على فلاورز البنيني كرة يد - جدول مباريات الأهلي والزمالك في بطولة إفريقيا

ق 27: تقدم الأهلي 35-16

ق 23: تقدم الأهلي 33-13

ق 10: تقدم الأهلي 26-9

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي 20-8

ق 29: تقدم الأهلي 19-7

ق 26: تقدم الأهلي 17-7

ق 23: تقدم الأهلي 15-7

ق 20: تقدم الأهلي 12-5

ق 10: تقدم الأهلي 9-3

ق 5: تقدم الأهلي 4-1

انطلاق المباراة

الأهلي بطولة إفريقيا لكرة اليد وفاق عين توتة
نرشح لكم
كرة يد - الزمالك يهزم مولودية الجزائر في ثاني مبارياته ببطولة إفريقيا مباشر كرة يد بطولة إفريقيا - الزمالك (32)-(22) مولودية الجزائر كرة يد - الأهلي يهزم وفاق عين توتة في ثاني مبارياته ببطولة إفريقيا كرة يد - الزمالك يفتتح بطولة إفريقيا بفوز كبير على ريد ستار انتهت كرة يد بطولة إفريقيا - الأهلي (40)-(11) فلاورز.. الزمالك (40)-(17) ريد ستار كرة يد - جدول مباريات الأهلي والزمالك في بطولة إفريقيا الخليج لـ في الجول: الأهلي يمتلك الأفضلية بين العرب بالمونديال.. ونلقب أحمد الأحمر بـ صلاح اليد كرة يد - الأهلي بجوار بنفيكا في كأس العالم للأندية "سوبر جلوب"
أخر الأخبار
كرة يد - الزمالك يهزم مولودية الجزائر في ثاني مبارياته ببطولة إفريقيا 3 دقيقة | كرة يد
مباشر الدوري الإسباني - ريال مدريد (0) - (0) أوساسونا.. استئناف اللعب 30 دقيقة | الدوري الإسباني
بأمر تقنية الفيديو.. طرد طارق حامد في مباراة الاتحاد ضد النصر 38 دقيقة | الوطن العربي
فينجر: أرسنال سيكون أقرب منافسي سيتي على لقب الدوري الإنجليزي 50 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بدستة أهداف.. بيراميدز يفوز على رويال الإماراتي 12-1 وديا 54 دقيقة | الكرة المصرية
المجد يعلن تولي أبو العينين شحاتة مهمة تدريب الفريق ساعة | الكرة المصرية
مران الزمالك - فقرة للتسديد على المرمى وفيريرا يصحح الأخطاء ساعة | الكرة المصرية
مباشر كرة يد بطولة إفريقيا - الزمالك (32)-(22) مولودية الجزائر ساعة | كرة يد
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي البطولة العربية - الزمالك (28) - (29) الترجي 2 "اتفقنا مع ناد آخر".. التعاون يكشف تفاصيل مثيرة بشأن انتقال مصطفى فتحي إلى بيراميدز 3 انتهت مباراة ودية - الأهلي (0) (0) طلائع الجيش.. التعادل السلبي يحكم اللقاء 4 تقرير: صلاح الجديد؟ إبراهيم عادل على رادار ليفربول