انتهت كرة يد بطولة إفريقيا - الأهلي (36)-(17) وفاق عين توتة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد وفاق عين توتة الجزائري في الجولة الثانية لمجموعات دوري أبطال إفريقيا لكرة اليد للرجال في البطولة التي تقام في تونس.

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نهاية المباراة بفوز الأهلي 36-17

ق 27: تقدم الأهلي 35-16

ق 23: تقدم الأهلي 33-13

ق 10: تقدم الأهلي 26-9

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي 20-8

ق 29: تقدم الأهلي 19-7

ق 26: تقدم الأهلي 17-7

ق 23: تقدم الأهلي 15-7

ق 20: تقدم الأهلي 12-5

ق 10: تقدم الأهلي 9-3

ق 5: تقدم الأهلي 4-1

انطلاق المباراة