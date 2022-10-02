تطبيق دوري المحترفين في الدرجة الثانية بداية من موسم 2023-2024

الأحد، 02 أكتوبر 2022 - 17:43

كتب : رضا السنباطي

الاتحاد المصري لكرة القدم - اتحاد الكرة - بيان رسمي

أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم خطابات لأندية دوري الدرجة الثانية لتحديد نظام المسابقات في المواسم المقبلة.

وسيتكون دوري القسم الثاني (أ) بداية من موسم 2023-2024 من مجموعة واحدة تضم 3 أندية هابطة من الدوري الممتاز.

بالإضافة إلى الأندية من المركز الثاني إلى الخامس في كل مجموعة من مجموعات دوري الدرجة الثانية في الموسم الذي يسبقه.

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مع إقامة دورة ترقي ثلاثية لأصحاب المركز السادس في المجموعات الثلاث لتواجد فريقين منهم في دوري القسم الثاني بنظام المجموعة الواحدة في موسم 2023-2024.

ويشارك صاحب المركز الثالث في دورة الترقي بدوري القسم الثاني (ب)، ويهبط صاحب المركز الأخير في كل مجموعة إلى دوري القسم الثالث.

وأرسل اتحاد كرة القدم خطابات لأندية القسم الثالث لتحديد المتأهلين إلى دوري القسم الثاني (أ) والقسم الثاني (ب).

دوري الدرجة الثانية
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