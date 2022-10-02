قبل سفره.. الخطيب يجتمع مع كولر

عقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والمشرف العام على قطاع الكرة اجتماعا صباح اليوم -الأحد- مع مارسيل كولر المدير الفني للفريق، ومساعده هارالد جامبيرلي.

وأقيم ذلك الاجتماع في حضور سيد عبد الحفيظ مدير الكرة.

وجاء ذلك الاجتماع لترتيب كافة الأمور قبل سفر الخطيب في رحلة علاجية خارج مصر، والاطمئنان على فترة الإعداد للموسم المقبل.

وتطرق الاجتماع إلى بعض الأمور الخاصة بآليات العمل وتوفير الاحتياجات الفنية والإدارية والطبية قبل انطلاق الموسم.

ومن المقرر أن يسافر الأهلي إلى تونس يوم الخميس لمواجهة الاتحاد المنستيري في ذهاب دور الـ 32 بمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وتقام مباراة الذهاب في تونس في التاسع من شهر أكتوبر المقبل.

وكان الأهلي خاض ثلاث وديات أمام بتروجت وأسوان وطلائع الجيش استعدادا للموسم الجديد.

وفاز الأهلي على بتروجت بخمسة أهداف لهدف، وعلى أسوان بهدفين لهدف.

فيما تعادل مع طلائع الجيش سلبيا بدون أهداف.