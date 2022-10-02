مصطفى محمد احتياطي أمام موناكو

أعلن أنطوان كومبواريه عن تشكيل نانت لمواجهة موناكو في الجولة التاسعة للدوري الفرنسي.

وقرر كومبواريه الإبقاء على الدولي المصري مصطفى محمد في مقاعد البدلاء.

ويعتمد كومبواريه على الكاميروني إجناتيوس نيانيو في الهجوم بجوار النيجيري موسيس سيمون، وإيفان جويساند.

وبدأ مصطفى محمد 4 من أصل 8 مباريات في الدوري الفرنسي هذا الموسم، ودخل بديلًا في الـ 4 مواجهات المتبقية.

وسجل مصطفى محمد هدفين وصنع مثلهما في الدوري، بالإضافة إلى هدف في شباك أولمبياكوس بالدوري الأوروبي.

وفاز مصطفى محمد مؤخرًا بجائزة لاعب الشهر في نانت بعد أدائه المتميز مع الفريق الكناري.

وسجل مصطفى محمد هدفًا في انتصار مصر بثلاثية دون رد أمام النيجر الأسبوع الماضي.

وغادر مصطفى محمد معسكر منتخب مصر مبكرًا ولم يتواجد أمام ليبيريا في المباراة الودية الثانية.

ويحتل نانت المركز 17 في الدوري الفرنسي برصيد 7 نقاط.