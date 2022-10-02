بخطأ لا يغتفر في الثانية الأخيرة.. فالنسيا يخطف نقطة أمام إسبانيول

الأحد، 02 أكتوبر 2022 - 16:11

كتب : FilGoal

جينارو جاتوزو - فالنسيا

تعادل فالنسيا أمام ضيفه إسبانيول بهدفين لكل طرف في ملعب RCDE بالجولة السابعة للدوري الإسباني.

فالنسيا تقدّم أولًا بواسطة جابرييل باوليستا، لكن إسبانيول قلب النتيجة بهدفي خوسيلو وسيرجي داردير، لكن إيراي كوميرت تعادل لـ فالنسيا في الثواني الأخيرة من اللقاء.

ورفع فالنسيا رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثامن، فيما وصل إسبانيول إلى النقطة الخامسة في المركز 16.

وحصد إسبانيول أول نقطة له على ملعبه هذا الموسم، فيما حصد فالنسيا أول نقطة له خارج ملعبه هذا الموسم.

الشوط الأول انتهى دون أهداف، وترك الإثارة بالكامل للشوط الثاني.

القائد خوسيه جايا نفّذ ركلة ركنية في الدقيقة 53 قابلها المدافع باوليستا برأسية سكنت شباك إسبانيول.

لكن الرد جاء سريعًا بهدف خوسيلو من تسديدة جميلة بباطن القدم في الدقيقة 56.

ليرفع خوسيلو رصيده إلى 4 أهداف مع إسبانيول هذا الموسم.

الإثارة ارتفعت في الدقيقة 83 عندما سجل داردير هدف التقدم لـ إسبانيول بتسديدة من خارج منطقة الجزاء تعامل معها جورجي مامارداشفيلي حارس مرمى فالنسيا بشكل سيئ.

الوضع ازداد سخونة عندما أشهر الحكم بطاقة حمراء في وجه ماركوس أندري مهاجم فالنسيا بعد اعتدائه على لياندرو كابريرا دون كرة.

كفة العدد باتت متكافئة في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع عندما عاد الحكم لتقنية الفيديو وقرر طرد مارتن برايثويت مهاجم إسبانيول بعد اعتدائه على أحد لاعبي فالنسيا دون كرة.

الإثارة وصلت إلى ذروتها عندما تعادل أيتور فيرنانديز حارس مرمى إسبانيول بشكل سيئ مع تسديدة نيكو جونزاليس وكادت الكرة أن تدخل المرمى، لكنه صحح الخطأ فورًا وأبعد الكرة بأعجوبة من على خط المرمى.

لكن فيرنانديز كان على موعد مع خطأ جديد في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع ولكنه أكثر فداحة هذه المرة.

كوميرت مدافع فالنسيا شتت كرة طائشة اعتقد فيرنانديز أنها في طريقها إلى خارج الملعب وتركها بغرابة، لتسكن شباكه أمام دهشة كل من في الملعب.

ليفقد إسبانيول نقطتين ثمينتين في صراع الهبوط من مراكز الهبوط.

فالنسيا إسبانيول الدوري الإسباني
نرشح لكم
ريال مدريد يعلن إصابة كورتوا المشعوذ بات جديرًا بالشعار.. أمانسيو أمارو رئيسا شرفيا لـ ريال مدريد بيريز: يجب أن نذكّر الخليفي من هو ريال مدريد.. وبنزيمة سيفوز بالكرة الذهبية تقارير: ساعات لوبيتيجي في إشبيلية باتت معدودة.. وسامباولي يقترب من العودة فاتي: التوقف الدولي يكلف كثيرا.. وهكذا خدمنا التعادل مع رايو فايكانو بالدي عن مركزه الجديد: سأفعل ما يطلبه مني تشافي دائما.. يجب أن أتأقلم تشافي: عدم استقبال الأهداف مهم للغاية.. ولا يجب أن نسمح للخصم باللعب بأسلوبه شتيجن: الفوز أهم من الرقم القياسي.. ما زلنا في حاجة للتحسن
أخر الأخبار
مدافع ليفربول: مواجهة أرسنال ثم سيتي؟ لا أهتم بمنافسينا المقبلين 26 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر كرة يد بطولة إفريقيا - الأهلي (20)-(8) وفاق عين توتة 28 دقيقة | كرة يد
الضحية الثالثة.. ولفرهامبتون يعلن إقالة مدربه برونو لاج 33 دقيقة | الدوري الإنجليزي
هالاند ضِعف أقرب ملاحقيه.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 22-23 36 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تين هاج: لم نكن شجعانا وتلقينا العقاب.. ولهذا لم يشارك رونالدو 47 دقيقة | الدوري الإنجليزي
جوارديولا: أرقام هالاند مخيفة.. هو جائع دائما 52 دقيقة | الدوري الإنجليزي
إريكسن: لا يجب أن نلوم إلى أنفسنا.. تركناهم يلعبون كما يريدون ساعة | الدوري الإنجليزي
فودين عن هاتريك الدربي: إنه حلم يتحقق ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي البطولة العربية - الزمالك (28) - (29) الترجي 2 "اتفقنا مع ناد آخر".. التعاون يكشف تفاصيل مثيرة بشأن انتقال مصطفى فتحي إلى بيراميدز 3 انتهت مباراة ودية - الأهلي (0) (0) طلائع الجيش.. التعادل السلبي يحكم اللقاء 4 تقرير: صلاح الجديد؟ إبراهيم عادل على رادار ليفربول