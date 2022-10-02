بخطأ لا يغتفر في الثانية الأخيرة.. فالنسيا يخطف نقطة أمام إسبانيول

تعادل فالنسيا أمام ضيفه إسبانيول بهدفين لكل طرف في ملعب RCDE بالجولة السابعة للدوري الإسباني.

فالنسيا تقدّم أولًا بواسطة جابرييل باوليستا، لكن إسبانيول قلب النتيجة بهدفي خوسيلو وسيرجي داردير، لكن إيراي كوميرت تعادل لـ فالنسيا في الثواني الأخيرة من اللقاء.

ورفع فالنسيا رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثامن، فيما وصل إسبانيول إلى النقطة الخامسة في المركز 16.

وحصد إسبانيول أول نقطة له على ملعبه هذا الموسم، فيما حصد فالنسيا أول نقطة له خارج ملعبه هذا الموسم.

الشوط الأول انتهى دون أهداف، وترك الإثارة بالكامل للشوط الثاني.

القائد خوسيه جايا نفّذ ركلة ركنية في الدقيقة 53 قابلها المدافع باوليستا برأسية سكنت شباك إسبانيول.

لكن الرد جاء سريعًا بهدف خوسيلو من تسديدة جميلة بباطن القدم في الدقيقة 56.

ليرفع خوسيلو رصيده إلى 4 أهداف مع إسبانيول هذا الموسم.

الإثارة ارتفعت في الدقيقة 83 عندما سجل داردير هدف التقدم لـ إسبانيول بتسديدة من خارج منطقة الجزاء تعامل معها جورجي مامارداشفيلي حارس مرمى فالنسيا بشكل سيئ.

الوضع ازداد سخونة عندما أشهر الحكم بطاقة حمراء في وجه ماركوس أندري مهاجم فالنسيا بعد اعتدائه على لياندرو كابريرا دون كرة.

كفة العدد باتت متكافئة في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع عندما عاد الحكم لتقنية الفيديو وقرر طرد مارتن برايثويت مهاجم إسبانيول بعد اعتدائه على أحد لاعبي فالنسيا دون كرة.

الإثارة وصلت إلى ذروتها عندما تعادل أيتور فيرنانديز حارس مرمى إسبانيول بشكل سيئ مع تسديدة نيكو جونزاليس وكادت الكرة أن تدخل المرمى، لكنه صحح الخطأ فورًا وأبعد الكرة بأعجوبة من على خط المرمى.

لكن فيرنانديز كان على موعد مع خطأ جديد في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع ولكنه أكثر فداحة هذه المرة.

كوميرت مدافع فالنسيا شتت كرة طائشة اعتقد فيرنانديز أنها في طريقها إلى خارج الملعب وتركها بغرابة، لتسكن شباكه أمام دهشة كل من في الملعب.

ليفقد إسبانيول نقطتين ثمينتين في صراع الهبوط من مراكز الهبوط.