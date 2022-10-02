الاتحاد السكندري: العلاقة الوثيقة بين زعيم الثغر والزمالك ستظل قائمة دائما

شدد نادي الاتحاد السكندري على قوة علاقته بنظيره الزمالك وذلك في بيان رسمي.

وجاء بيان الاتحاد السكندري:

"العلاقات الطيبة والتاريخية هي ما تجمع الأندية الشعبية والجماهيرية، ونادي الاتحاد السكندري برئاسة الأستاذ محمد مصيلحي يؤكد دائمًا على عمق وقوة العلاقات التي تجمعه بشقيقه نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور الذي طالما كانت له مواقف أكثر من رائعة مع زعيم الثغر، وجماهير الناديين تجمعهم روابط وثيقة واحترام متبادل.. وستظل دائمًا".

وكان الناديان قد دخلا في صدام قانوني بسبب مطالبة كليهما بأحقيته في أنس أسامة لاعب منتخب مصر لكرة السلة.

وحكم الاتحاد المصري لكرة السلة في النهاية بأحقية الاتحاد السكندري بأنس أسامة الذي غادر الزمالك هذا الصيف.