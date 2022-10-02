كوكا يشارك في تعادل متأخر لـ ألانياسبور مع جيرسون سبور

شارك أحمد حسن كوكا مع ألانيا سبور في تعادل متأخر بالدوري التركي.

وتعادل ألانيا سبور على ملعبه مع جيرسون سبور بهدف لكل فريق في الجولة الثامنة.

وشارك كوكا مع ألانيا سبور في المباراة بالكامل منذ بدايتها.

التعادل رفع رصيد ألانياسبور للنقطة التاسعة في المركز الـ 11 بفارق نقطة عن جيرسون الذي يحتل المركز الـ 12.

المباراة بدأت ببطاقة حمراء مبكرة تلقاها سيرجينيو لاعب جيرسونبور بسبب تدخل عنيف ضد خادم رسول.

وتألق رونارسون حارس ألانيا في التصدي لكرة الهدف الأول في الدقيقة الـ 36 من جوركيم ساجلام.

وبعد دقيقة واحدة كاد كوكا أن يتقدم لفريقه برأسية ولكن العرضية مرت من أمام رأسه مباشرة.

وفي الشوط الثاني حصل بورحا ساينز على ركلة جزاء لجيرسونسبور بعد عرقلة تعرض لها من قبل فايث أكسوي.

وسجل جوركيم ساجلام الهدف الأول لجيرسون من ركلة جزاء نفذها بنجاح في الدقيقة الـ 65.

وتعادل جوري بالكوفيتش بتسديدة صاروخية في الدقيقة الـ 81 عجز الحارس عن التحرك نحوها.

وتمكن حارس جيرسون سبور من منع شباكه من تلقي أي أهداف جديدة في أكثر من فرصة خلال الدقائق الأخيرة.

وسيلعب ألانياسبور مباراته المقبلة أمام هاتايسبور على ملعب الأخير.

وشارك كوكا في ثلاثة مباريات حتى الآن برفقة ألانياسبور وسجل خلالهم هدف واحد.