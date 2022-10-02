سلة - بحضور وزير الرياضة أمام الأهرامات.. تتويج رجال إيطاليا وسيدات اليابان بلقب ريد بل هاف كورت

توج منتخب رجال إيطاليا وسيدات اليابان بلقب منافسات بطولة ريد بل هاف كورت لكرة السلة (3 ضد 3) أمام الأهرامات وبحضور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وأقيمت المنافسات بمشاركة 25 دولة على ملعب مفتوح تحت سفح الأهرامات.

وتوج منتخب إيطاليا للرجال باللقب لأول مرة في تاريخه بعد الفوز على اليابان في المباراة النهائية بنتيجة 11-10.

بينما نجح فريق اليابان في تحقيق لقب السيدات بعد الفوز على أستراليا بنتيجة 10-8.

كانت فرق ألمانيا وصربيا أطراف مباريات نصف النهائي في منافسات الرجال، بينما تواجدت فتيات مصر واستطعن بلوغ المربع الذهبي بالفرقتين المشاركتين في البطولة العالمية، إذ شاركت الفرقتان الفائزتان بالمسابقة المحلية لعامي 2021 و2022 بعد تعثر المشاركة في بطولة العام الماضي التي أقيمت في إيطاليا.

وأقيمت المنافسات النهائية على ملعب مجهز خصيصا للبطولة أمام أعين أبو الهول وفي ساحة الصوت والضوء بداية من ربع النهائي ووصولا للمباراة النهائية.

وتخلل المباريات فقرات ترفيهية كان أبرزها عرض لمغنيي الراب عفروتو ومروان موسى.

وبلغ عدد الحضور ما يقرب من ألفين متفرج كما حضر عدد كبير من نجوم الرياضة والفن.

وشهدت المنافسات تواجد طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي لكرة القدم ونجوم كرة السلة كل من إيهاب أمين ونادين سلعاوي وعمرو الجندي وأحمد مهيب ومصطفى كيجو.