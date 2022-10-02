الأهلي يحدد موعد مواجهة الإياب أمام الاتحاد المنستيري

الأحد، 02 أكتوبر 2022 - 15:01

كتب : FilGoal

عمرو السولية - الأهلي وطلائع الجيش - الصورة من حساب الأهلي الرسمي

حدد النادي الأهلي يوم 15 من شهر أكتوبر الجاري موعدا لمواجهة الإياب أمام الاتحاد المنستيري التونسي.

ويقام لقاء الذهاب يوم 9 من الشهر نفسه على ملعب الاتحاد المنستيري.

وكان الاتحاد المنستيري قد تأهل بعد الفوز على الجيش الرواندي بثلاثة أهداف دون مقابل في مباراة الإياب والتي أقيمت على ملعب مصطفى بنجانيت بالمنستير.

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أما الأهلي فتأهل بشكل مباشر إلى دور الـ32 بسبب التصنيف.

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز الفريق الرواندي بهدف دون مقابل على ملعب أماهورو في رواندا.

ونجح اتحاد المنستيري من الفوز في الشوط الأول بهدفين دون مقابل، عن طريق زياد العلوي مبكرا في الدقيقة الرابعة قبل أن يضيف حسام تقا الهدف الثاني في الدقيقة 27.

وحسم المنستير تأهله بهدف ثالث في الدقيقة 68 عن طريق يوسف أومارو لاعب النيجر.

وبذلك تأهل اتحاد المنستيري لمواجهة الأهلي في دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وتقام مباراةت الذهاب يوم 9 من شهر أكتوبر الجاري.

ويلعب الأهلي مباراة الذهاب خارج ملعبه، والإياب في مصر.

الأهلي كان قد حقق اللقب مرتين متتاليتين قبل أن يخسر المباراة النهائية في الموسم الماضي أمام الوداد المغربي.

ويعتبر الأهلي البطل التاريخي لدوري أبطال إفريقيا برصيد عشرة ألقاب.

الأهلي الاتحاد المنستيري
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