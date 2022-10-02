ريال مدريد يعلن إصابة كورتوا
الأحد، 02 أكتوبر 2022 - 14:58
كتب : FilGoal
أعلن ريال مدريد في بيان رسمي عن إصابة تيبو كورتوا حارس مرمى الفريق بعرق النسا.
تيبو كورتوا
النادي : ريال مدريد
الحارس البلجيكي سيغيب عن مواجهة أوساسونا وريال مدريد الليلة في الدوري الإسباني بسبب الإصابة.
وشدد بيان ريال مدريد على أن كورتوا سيخض للمزيد من الفحوصات من أجل تقييم حالته بشكل نهائي.
ويلعب ريال مدريد الليلة مع أوساسونا على ملعب سانتياجو برنابيو في الجولة السابعة من الدوري الإسباني.
ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في الدوري الإسباني بشكل مؤقت برصيد 18 نقطة بفارق نقطة واحدة عن برشلونة صاحب الصدارة والذي خاض مباراة أكثر.
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ريال مدريد يعلن إصابة كورتوا 18 دقيقة | الدوري الإسباني