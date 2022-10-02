المشعوذ بات جديرًا بالشعار.. أمانسيو أمارو رئيسا شرفيا لـ ريال مدريد

الأحد، 02 أكتوبر 2022 - 14:20

كتب : FilGoal

أمانسيو أمارو

صوّتت الجمعية العمومية لـ ريال مدريد بالأغلبية على تعيين أمانسيو أمارو رئيسًا شرفيًا جديدًا للنادي.

ووافق 1458 عضوًا على المقترح، في مقابل 3 أصوات رافضة، و3 امتنعوا عن التصويت.

وتلقى أمانسيو قدرًا هائلًا من التحية والتصفيق بعد إعلان نتيجة التصويت.

ويخلف أمانسيو سلفه باكو خينتو الذي كان رئيسًا شرفيًا لـ ريال مدريد حتى وفاته في يناير الماضي.

كما سبق لـ ألفريدو دي ستيفانو تقلُد هذا المنصب بين 2000 و2014 وقت وفاته.

بات جديرًا بالشعار

أمانسيو (82 عامًا) بدأ مسيرته كلاعب في ديبورتيفو لاكورونيا، وانتقل إلى ريال مدريد عام 1962.

الجناح الإسباني بلغ وقتها 23 عامًا، وفوجئ في فترة الإعداد بعدم وجود شعار النادي على قميصه أثناء التدريبات.

وعندما سمعه دي ستيفانو يشتكي أثناء مروره، أوضح له أن شعار ريال مدريد يُكتسَب ولا يُرتدى دون بذل العرق.

اعتزل دي ستيفانو وحمل أمانسيو اللواء من بعده مرتديًا القميص رقم 7.

وحتى اعتزاله عام 1976، فاز أمانسيو بدوري أبطال أوروبا 1966، وبالدوري الإسباني 9 مرات، وبكأس ملك إسبانيا 3 مرات.

كما حصد أمانسيو جائزة هداف الدوري الإسباني "بيتشيتشي" مرتين عامي 1969 و1970.

وحل أمانسيو في المركز الثالث بسباق الكرة الذهبية عام 1964 بعد قيادته بلاده إسبانيا للفوز بلقب اليورو.

وأشرف أمانسيو على تدريب ريال مدريد كاستيا موسم 1983\1984 وقاده لإنجاز تاريخي لم يتكرر بالفوز بدوري الدرجة الثانية الإسباني.

ونال أمانسيو المكافأة الفورية وتم تصعيده ليتولى تدريب الفريق الأول، لكنه لم يصمد لنهاية الموسم وأقيل مع تدني النتائج، ولم يعد للتدريب من يومها.

ويشغل أمانسيو منصب رئيس رابطة لاعبي ريال مدريد القدامى.

وسجل أمانسيو، الملقب بـ "المشعوذ" 154 هدفًا في 469 مباراة خاضها بقميص ريال مدريد، بالإضافة إلى 11 هدفًا دوليًا في 42 مباراة بقميص إسبانيا.

أمانسيو أمارو ريال مدريد
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