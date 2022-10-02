انتهت الدوري التركي - ألانياسبور (1)-(1) جيرسونسبور.. تعادل بمشاركة كوكا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة ألانياسبور ضد جيرسون سبور في الجولة الثامنة من الدوري التركي.

ويشارك أحمد حسن كوكا في التشكيل الأساسي لـ ألانياسبور في المباراة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

نهاية المباراة

ق81. جووووول التعادل لألانيا سبور بتسديدة صاروخية من جوري بالكوفيتش

ق64. جووول أول لجيرسون سبور عن طريق جوركيم ساجلام من ركلة جزاء

ق62. ركلة جزاء لجيرسون سبور

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق39. عرضية داخل منطقة الجزاء تمر من أمام رأس كوكا

ق38. رونارسون حارس ألانياسبور يتألق في التصدي لتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ق5. بطاقة حمراء لسيرجينيو لاعب جيرسون سبور بسبب تدخل عنيف

بداية المباراة

المباراة ستبدأ في تمام الساعة 1:30 مساء